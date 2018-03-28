Отравление Скрипалей началось на пороге их дома

Скрипаль в 2010 г. получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман» Misha Japaridze / AP

Полиция Великобритании раскрыла новые детали расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Следствие считает, что пострадавшие впервые контактировали с неизвестным нервно-паралитическим веществом возле входной двери дома, где проживал Скрипаль. Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что самая высокая концентрация отравляющего вещества находится именно у порога дома экс-полковника. Об этом говорится на сайте Скотланд-Ярда.

«На этом этапе нашего расследования мы считаем, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервным агентом возле их входной двери. Поэтому мы уделяем большое внимание действиям вокруг дома», - приводятся в сообщении слова начальника антитеррористического подразделения лондонской полиции Дина Хайдона. По его словам, те, кто проживает недалеко от дома Скрипаля, должны с пониманием отнестись к визитам полицейских. Хайдон, впрочем, заверил, что сейчас риск отравиться неизвестным веществом в окрестностях Солсбери минимален.

«Я также хотел бы поблагодарить местных жителей за их постоянную поддержку и понимание. Уникальные обстоятельства этого дела свидетельствуют о том, что офицеры, скорее всего, будут работать в данном районе в течение еще нескольких недель или месяцев», - добавил он.

На данный момент около 250 полицейских круглосуточно занимаются расследованием дела при поддержке целого ряда экспертов. Им предстоит провести экспертизу 1350 изъятых объектов. Опрошены уже около 500 свидетелей.

Следы отравляющего вещества за последние несколько недель также были обнаружены и в других местах, но в более низких концентрациях, чем дома у Скрипаля. Сотрудники полиции продолжат проводить тщательный обыск в окрестностях дома экс-полковника ГРУ в целях расследования и в качестве меры предосторожности.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта на одной из скамеек у торгового центра в Солсбери. В критическом состоянии их доставили в больницу. Полиция Великобритании расследует инцидент как покушение на убийство. До сих пор не установлено, о каком именно отравляющем веществе идет речь. Однако следствие полагает, что Скрипалей могли отравить нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое в советские годы якобы разрабатывалось на территории СССР.

О возможной причастности России к инциденту ранее заявила в парламенте премьер Великобритании Тереза Мэй. Она пообещала в случае появления доказательств причастности Москвы ввести санкции в отношении России. 14 марта Лондон официально объявил о высылке 23 российских дипломатов, связанных с разведкой. МИД Великобритании заморозил двусторонние контакты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отрицал все обвинения по делу Скрипаля. Российский МИД в ответ на действия британских коллег объявил о высылке 23 британских дипломатов, отзыве согласия на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Также прекращена деятельность Британского совета в России в связи с неурегулированностью его статуса.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ