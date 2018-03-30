Россия объявила о высылке первых европейских дипломатов

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Россия в пятницу начала объявлять о «зеркальной» высылке дипломатов стран Европы, объявивших персонами нон-грата российских дипломатических работников.

По данным Reuters, послу Нидерландов объявлено о высылке двух дипломатов из России в ответ на высылку двух российских дипломатов из Нидерландов. Об этом посол Рене Джонс-Бос объявила ожидающим ее журналистам. Итальянские СМИ сообщили со ссылкой на МИД страны, что Россия вышлет двух итальянских дипломатов. Издание Askanews пишет, что речь не идет о высокопоставленных работниках.

Также Россия высылает дипломатов из: Польши (4), Литвы (3), Латвии (1), Швеции (1) и Финляндии (1). Им предписано покинуть территорию России до 7 апреля.

Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич на выходе из МИД России не стал называть число высланных дипломатов, но сказал в эфире »России 24», что Германия остается открытой к диалогу. «Я использовал сегодняшнюю возможность, чтобы подчеркнуть два момента. Первый - в немецких интересах остается иметь хорошие отношения с Россией... Мы остаемся открытыми к диалогу. Второе: в свете печальных событий в Солсбери российское правительство (обязано) все предпринять, чтобы внести прозрачность и ясность и ответить на справедливые, открытые вопросы»», - сказал посол.

Отдельно МИД России сегодня опубликовал релиз об ответных мерах «в связи с недружественными действиями Великобритании». В нем говорится, что посол страны Лори Бристоу был вызван в МИД и проинформирован, что британская сторона в месячный срок обязана привести «суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании».

Зеркальный ответ

Сегодня МИД России вызвал руководителей российских дипмиссий «ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России «в знак солидарности» с Великобританией из-за т.н. «дела Скрипалей»». Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах российской стороны, сообщил российский МИД.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала адекватные ответные меры. «Они (меры) будут адекватные, они сейчас прорабатываются, и я думаю, что в ближайшее время о них будет объявлено», - сказала Захарова. Россия на этой неделе уже объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генкосульства США в Санкт-Петербурге в ответ на высылку из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства России в Сиэтле. До этого Россия «зеркально» выслала 23 британских дипломата и прекратила деятельность Британского Совета в стране.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал полностью «зеркальные» меры и другим странам. »В отношении остальных стран тоже зеркально всё в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий», - сказал Лавров в четверг.

Кто выслал, кто нет

26 марта после консультаций с Великобританией 21 страна почти синхронно объявила о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. На неделе к ним присоединились еще девять стран. Больше всего высылают США (60) и Украина (13), остальные страны - от четырех до одного сотрудников российских представительств. Всего 30 стран вышлют 168 российских дипломатов.

Не высылать российских дипломатов решили 9 из 28 стран Евросоюза: Австрия, Болгария, Словакия, Словения, Греция, Мальта, Люксембург, Португалия и Кипр. Кроме того, к кампании не присоединилась не входящая в ЕС Сербия.

Австрия заявила, что поддерживает заявление Европейского совета, но не будет высылать россиян как нейтральная страна. Кроме того, Австрия предложила свое посредничество.

Великобритания в лице премьер-министра Терезы Мэй обвинила российские власти в причастности к отравлению бывшего двойного агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скрипали были найдены без сознания в английском Солсбери 4 марта, а 29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в сознание в больнице. По версии британских спецслужб, обоих отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим агентом «Новичок». Россия отвергает все обвинения и сам факт наличия на территории страны химического оружия.