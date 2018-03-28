Выслать по всем фронтам

По состоянию на вечер вторника уже 26 стран, включая Германию и Францию, США и Канаду, объявили о высылке в общей сложности 121 российского дипломата, проявив солидарность с позицией Великобритании, которая считает, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия. Это прямой сигнал Москве пересмотреть свою внешнюю политику – но МИД готовится разве что к ответным высылкам.

Список стран пополнялся двое суток, но все еще, похоже, не окончательный. Такое решение – беспрецедентное во многих смыслах. Во-первых, по количеству высылаемых российских дипломатов: до сих пор самой массовой была высылка 105 советских дипломатов, названных агентами разведки, из Великобритании в 1971 г. Большинство высылаемых сейчас дипломатов тоже названы сотрудниками спецслужб. Во-вторых, подобного фронтального выдворения российских дипсотрудников одновременно с трех континентов тоже прежде не было, при том что каждая страна принимала решение самостоятельно. Многие эксперты ожидали, что США воздержатся от высылки, но в итоге страну покинет самая большая группа дипломатов – 60 человек. Реакция США оказалась жестче, чем у других стран, и никак не может считаться символической, возможно, это связано со сменой главы госдепартамента и негативным резонансом поздравления Трампом Владимира Путина с победой на выборах, полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Высылка одного-двух дипломатов Швецией, Норвегией, Хорватией, Австралией и т. д. не сильно скажется на работе российских представительств, но посылает четкий сигнал солидарности с Великобританией.

Эти решения – почти ультимативное требование Москве изменить агрессивную внешнюю политику, считает политолог Владимир Фролов. Доказательства причастности России к отравлению Скрипаля, которые Лондон предоставил другим странам, оказались убедительны, выводы экспертов «никем не ставятся под вопрос», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, вывод о российском происхождении яда «совершенно ясен», сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Важный вопрос – что это за доказательства, но Великобритания не дает доступа к ним российским следователям. Точку должна поставить Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), исследования переданных ей образцов крови Скрипаля закончатся через 2–3 недели, но выводы экспертов ОЗХО, «вероятно, не будут сильно отличаться» от уже имеющихся у Германии, уверена Меркель.

Чем ответит Москва – не ясно: до сих пор Россия отвечала на высылки высылками, продолжая отрицать причастность к отравлению. Выйти из кризиса становится сложнее, маховик дипломатической войны раскручивается и сейчас Москва уже не может проявить понимание британской обеспокоенности и обвинений, особенно после победы на выборах Владимира Путина, считает Кортунов. Путину, по словам его пресс-секретаря, и предстоит принять окончательное решение. Очередная высылка дипломатов будет самым простым ответом – но и такая рутина неизбежно приведет к выхолащиванию дипломатических отношений и нарушению взаимодействия между странами вплоть до кризиса.