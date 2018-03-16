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Полиция Лондона начала расследовать смерть Глушкова как убийство

Лондонская полиция расследует смерть бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам Николая Глушкова по статье об убийстве. Об этом говорится в ее сообщении.

Вскрытие подтвердило, что Глушков умер от удушья, сообщает полиция. Семья уже проинформирована.

Глушков был на пенсии и два года проживал по тому адресу, где его нашли мертвым, уточняет Скотланд-Ярд. Пока нет никаких доказательств связи этого дела с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорится в сообщении.

О смерти Глушкова рассказали его знакомые 13 марта. Из сообщения лондонской полиции следует, что убийство могло произойти 11 или 12 марта, – она просит связаться с теми, кто видел что-то подозрительное у дома Глушкова в эти дни. На его шее были следы удушья, писала ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ранее он пытался покончить с собой, говорил источник «Интерфакса».

Глушков работал в «ЛогоВАЗе», созданном бизнесменом Борисом Березовским, а также в «Аэрофлоте». В 2010 г. Великобритания предоставила ему политическое убежище. Следственный комитет России начал также расследовать его смерть – по ст. 105 УК «Убийство».

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