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Новая Зеландия не смогла найти российских разведчиков для высылки

Новая Зеландия не может в знак солидарности с Великобританией выслать работающих «под прикрытием сотрудников разведслужб» России, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Как она пояснила, их просто нет на территории страны, сообщает Financial Times.

В понедельник 21 страна объявила о высылке в общей сложности 113 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ряд государств, в частности США, Чехия, страны Балтии, заявили, что высылаемые дипломаты на самом деле были разведчиками. Во вторник о высылке двух российских дипломатов объявила Австралия; они тоже были названы разведчиками, тайно работавшими на территории страны. Дипломаты должны покинуть Австралию в семидневный срок.

Джасинда Ардерн, выступая утром по радио RNZ, сказала: «Мы провели проверку в Новой Зеландии, у нас нет работающих под прикрытием сотрудников разведслужб [России]. Если бы они были, мы бы их выслали». По словам Ардерн, об отсутствии российских разведчиков ее в понедельник проинформировало министерство иностранных дел и торговли страны. Когда ведущий поставил эту информацию под сомнение, Ардерн сказала: «Конечно, у разных стран есть целый спектр международных интересов. Удивляет ли меня, что Новая Зеландия не стоит на первых местах в списке их интересов? На самом деле нет».

Новая Зеландия входит в число пяти западных стран (другие – США, Канада, Великобритания и Австралия), обменивающихся разведывательной информацией, напоминает FT.