Власти США и ЕС выслали более 100 российских дипломатов

США сообщили о выдворении 60 человек (48 работников дипучреждений и 12 сотрудников постпредства России при ООН в Нью-Йорке) и закрытии генконсульства России в Сиэтле Mike Segar / Reuters

В понедельник 20 стран почти синхронно объявили о высылке в общей сложности 112 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. США сообщили о выдворении 60 человек (48 работников дипучреждений и 12 сотрудников постпредства России при ООН в Нью-Йорке) и закрытии генконсульства России в Сиэтле. 13 дипломатов выслала Украина, а еще 17 стран Европы и Канада объявили персонами нон-грата от одного до четырех человек.

В своем заявлении о причинах высылки госдепартамент США уже безо всяких оговорок о «высокой вероятности» прямо обвинил Россию в химической атаке на территории Великобритании. В документе также говорится, что 12 россиян в представительстве ООН были на самом деле разведчиками, а ликвидация консульства в Сиэтле помешает Москве шпионить за заводом корпорации Boeing и базой атомных подлодок в Бангоре. Представители балтийских стран и Чехии тоже подчеркнули, что высылаемые дипломаты были разведчиками под прикрытием.

МИД России снова отверг обвинения в причастности к делу Скрипаля и пообещал принять ответные меры. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение США уничтожает то немногое позитивное, что осталось в российско-американских отношениях, а высылка такого количества дипломатов нанесет серьезный урон работе посольства. Он также сообщил, что российские дипломаты покинут Сиэтл 30 марта, а помещение консульства было арендовано и не являлось дипсобственностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проанализирует ситуацию, после чего президент примет окончательное решение, руководствуясь принципом взаимности.

«Обычно такое делается накануне войн. Европа делает это очень неохотно, и вопросы задают себе все, но не могут преодолеть ложное чувство союзничества с Западом», – говорит председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Наши будут высылать их дипломатов, потом все замолчат, никаких доказательств вины России не обнаружат и по-тихому вернут всех назад», – предполагает он. Если же выславшие россиян страны пойдут на более серьезные меры, то тогда предсказать последствия сложно, считает депутат. Реального ущерба высылка дипломатов на принесет, но моральный вред, конечно, большой, добавляет он: «Рассуждать в рамках международного права уже не приходится».

По словам бывшего сотрудника российских спецслужб, в результате взаимных высылок дипломатические каналы между Россией и США будут в значительной степени разрушены. При этом между Россией с одной стороны и США и Великобританией с другой ведется также визово-дипломатическая война, когда даже имеющие формальную возможность быть назначенными дипломаты подолгу ожидают виз. Высылка дипломатов из стран ЕС не будет иметь такого же значения, полагает собеседник.

Политолог Андрей Сушенцов не смог припомнить подобные «веерные» высылки из нескольких стран: «Возможно, в ходе холодной войны что-то подобное могло происходить». Солидарность с Британией демонстрируют те страны, от которых и так можно было этого ожидать, отмечает эксперт: «Большинство британских союзников скорее недоумевают по поводу того, что именно произошло, ждут детальных резюме от Организации по запрещению химоружия и не торопятся предпринимать радикальных действий. Но высылка дипломатов указывает на то, что политика смещается в символическую область и все большее значение приобретает не то, что произошло, а то, как воспринимается некий факт».

Российский ответ будет, скорее всего, симметричным, предполагает редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Но это не станет концом эскалации – она, очевидно, будет нарастать, предостерегает эксперт, на подходе, вероятно, гораздо более жесткие, чем раньше, экономические санкции против Москвы, а отношения между Россией и Западом в целом вступают в период полноценной холодной войны.