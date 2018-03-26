США и страны ЕС массово высылают российских дипломатов

Reuters

Власти США, Канады, Украины и 14 стран ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Всего будет выслано 107 российских дипломатов. Это число не учитывает 23 дипломатов, которых уже выдворила Великобритания.

США

Из США будут высланы 60 российских дипломатов - 48 работников российского посольства и 12 сотрудников российской миссии в ООН. Их обязали покинуть страну в недельный срок, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, власти США закрывают генконсульство России в Сиэтле.

«США предприняли эти действия совместно с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого отравляющего вещества на земле Соединенного Королевства, что стало последним проявлением [российской] тактики дестабилизации в мире. Эти действия повышают безопасность Соединенных Штатов, уменьшая потенциал России по шпионажу за американцами и проведению секретных операций, угрожающих национальной безопасности… США готовы сотрудничать и выстраивать лучшие отношения с Россией, однако это может стать реальностью, только если власти России изменят свое поведение», - говорится в заявлении Белого дома.

Канада

Канада высылает четырех российских дипломатов. Об этом говорится на сайте канадского правительства. «Сегодня Канада принимает меры против семи российских сотрудников. Мы высылаем четырех сотрудников дипломатического персонала России, которые работают либо в посольстве, либо в генконсульстве России в Монреале. Эти четверо были идентифицированы как сотрудники разведки или лица, использовавшие свой дипломатический статус, чтобы подорвать безопасность Канады», - приведены в сообщении слова министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Евросоюз

О том, что 14 стран ЕС приняли решение выслать российских дипломатов, заявил председатель Евросовета Дональд Туск. «В ближайшие дни, недели не исключены и другие меры», - написал он в Twitter. В числе этих стран Германия, Польша, Латвия, Нидерланды, Чехия, Италия, Эстония, Дания, Франция и др.

В частности, Германия высылает четырех российских дипломатов. Им предписано покинуть территорию страны также в течение семи дней. «Это решение далось нам нелегко», - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас (цитата по Reuters).

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26 марта 2018 г.

Париж вышлет четырех российских дипломатов в течение недели. «Мы солидарны с нашими британскими партнерами, сегодня мы уведомили российские власти о нашем решении выслать четырех российских сотрудников с дипломатическим статусом из Франции в течение одной недели», - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о высылке четверых российских дипломатов. Они должны покинуть страну до 4 апреля. «Срок установлен до полуночи 3 апреля», - пояснил польский министр, отметив, что у сотрудников российского дипломатического ведомства будет достаточно времени на сборы.

Чехия вышлет трех российских дипломатов. Как отметил премьер-министр страны Андрей Бабиш, «само по себе слово «дипломат» неправильное». «На самом деле это люди, которых называют незадекларированными разведчиками. В Чехии их, вроде бы, больше всего в Европе», — написал он в Facebook.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил о высылке трех российских дипломатов. По его словам, нежелательная деятельность заявленных лиц несовместима со статусом дипломата. Такая формулировка означает, что Литва считает данных сотрудников российского посольства разведчиками, работающими на территории страны под прикрытием дипломатического статуса. По информации департамента госбезопасности Литвы, треть российских дипломатов в Литве работают на российскую разведку, передает BNS.

Дания решила выслать двух сотрудников российского дипведомства. Датский МИД уже уведомил о своем решении российского посла Михаила Ванина.

Власти Италии высылают из страны двух российских дипломатов в знак «солидарности с Великобританией». Об этом говорится в сообщении итальянского МИДа. «В знак солидарности с Великобританией и координации с европейскими партнерами и союзниками по НАТО МИД информирует о высылке с итальянской территории в недельный срок двух представителей посольства России в Риме», - говорится в заявлении МИД Италии.

Власти Латвии приняли решение выслать одного сотрудника российского посольства. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил Delfi, что латвийский МИД принял решение о высылке на основании полученных от правоохранительных органов данных. «Второй секретарь посольства России должен оставить территорию Латвии в течение семи дней», - пишет агентство.

Нидерланды приняли решение о высылке двух россиян. Министр иностранных дел страны Стеф Блок направил в парламент соответствующее уведомление. «В тесных консультациях с союзниками и партнерами Нидерланды приняли решение выслать двух сотрудников российских разведывательных служб», - написал он в Twitter. По его словам, они должны покинуть Нидерланды в течение двух недель.

Финляндия решила выслать сотрудника российского посольства, передает Yle. Аналогичное решение приняли Румыния, Эстония, Швеция и Хорватия. «Таким образом мы показываем, что не принимаем такой вид нападения, с каким столкнулось Соединенное Королевство», - заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (цитата по Reuters). Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер объяснил предписание о высылке военного атташе российского посольства в Таллине «неподобающей для дипломата деятельностью». «Это скоординированные действия ЕС», - отметил он.

14 марта, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов, которые, по данным Лондона, работают на российскую разведку. На сборы россиянам дали неделю. Великобритания также приостановила все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне. Ни чиновники, ни члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию в июне, сказала Мэй.

Украина

Украина вышлет 13 российских дипломатов. Об этом в Facebook написал президент страны Петр Порошенко. «Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. Как известно, наши дипломатические отношения с Россией де-факто заморожены», - отметил он.

Албания

Власти Албании решили выслать из страны двух российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении МИД республики. «26 марта посол Российской Федерации Александр Карпушин был вызван в министерство иностранных дел Албании, где ему передана нота протеста, в которой говорится, что два сотрудника российского посольства объявлены персонами нон грата в связи с деятельностью, не связанной с их дипломатическим статусом ", - уточняется в сообщении.

Реакция Москвы

«Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран - членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов», - говорится в официальном заявлении российского МИДа. Данный шаг является недружественным и не отвечает задачам и интересам установления причин и поиска виновных в отравлении Скрипаля. «Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации», - отметили в МИДе, пообещав ответную реакцию.

Российским властям предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с озвученными решениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Основной анализ будет проведен нашим дипломатическим ведомством, после этого президенту будут представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой российского государства», — сказал он. «Важно отметить, что мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями, — добавил представитель Кремля. — В качестве причины выдвигается так называемое дело Скрипаля. Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности».

Песков напомнил, что массовые высылки дипломатов сразу несколькими странами в истории международных отношений уже бывали. «Дело не в массовости эти решений, дело в их ошибочности. Мы убеждены в их ошибочности», — заявил он. «С нашей точки зрения, ссылка на дело Скрипаля не имеет под собой ничего», — добавил Песков. Отвечая на вопрос о перспективах проведения российско-американского саммита, о котором ранее договаривались президенты Владимир Путин и Дональд Трамп, Песков ответил: «Пока подождите, вот анализ будет проведен».

Все происходящее в публично-дипломатической сфере сейчас будут объяснять «солидарностью» с Лондоном, однако скоро Brexit, напомнила представитель российского МИДа Мария Захарова: «То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией». Когда Лондон из ЕС выйдет, то его ничего не будет связывать обязательствами, а другие страны Европы так и останутся «связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами», написала она в Facebook.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов