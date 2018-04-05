Юлия Скрипаль сообщила, что пришла в сознание более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше Frank Augstein / AP

Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, отравленной вместе с отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, 4 марта в британском Солсбери. Скрипаль сообщила, что пришла в сознание более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. Она поблагодарила персонал госпиталя в Солсбери за заботу и профессионализм.

«Уверена, что все вы понимаете, что этот инцидент несколько сбивает с толку, и я надеюсь на ваше уважение к личной жизни меня и моей семьи во время моего восстановления», – говорится в заявлении.

Заявление Юлии Скрипаль «Я очнулась больше недели назад и рада сообщить, что мое состояние улучшается с каждым днем. Благодарю за интерес ко мне и за многочисленные сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления, которые я получила. Хочу поблагодарить многих людей за свое выздоровление и особенно хочу отметить жителей Солсбери, пришедших ко мне на помощь, когда я и мой отец были без сознания. Кроме того, хочу поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм. Уверена, что вы понимаете, что вся эта история несколько сбивает с толку, и я надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период выздоровления».

Сегодня телеканал «Россия 1» обнародовал аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Из разговора следует, что Сергей Скрипаль избежал тяжелых поражений нервной системы, связанных с отравлением мощным нервно-паралитическим веществом. Кроме того, подразумевается, что Скрипаль приходил в сознание.

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов подчеркнул, что у него нет гарантий подлинности записи и ее обстоятельств. Однако, сказал он, запись передала каналу сама Виктория Скрипаль, указав, что разговор произошел накануне.

Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон:

В.С.: «Смотри: если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу».

Ю.С. «Тебе визу никто не даст, Вик»

В.С: «В общем, я тоже так думаю... Если дадут, то мне надо, чтобы ты сказала, могу ли я тебя видеть или нет, сказала слово "да"…»

Ю.С: «Я думаю, "нет". Тут ситуация сейчас такая… давай потом разберемся».

Из дальнейшего разговора следует, что Юлия Скрипаль говорила по временному телефону. Она рассказала, что «все решаемо, все поправляются, все живые». На вопрос о самочувствии Сергея Скрипаля она ответила так: «Все нормально. Сейчас отдыхает, спит, у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, я скоро выписываюсь, все ОК».

На этой неделе посольство России в Великобритании направило ноту британскому посольству в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль. Сегодня посол России Александр Яковенко сообщил, что визит Виктории Скрипаль с Великобританию будет частным. По его словам, он не отменяет запроса российской стороны о консульском доступе к Юлии Скрипаль, который британская сторона не предоставляет.