ОЗХО подтвердила выводы Великобритании об отравившем Скрипалей веществе

AP

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала сообщение об итогах расследования инцидента в Великобритании, где 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и британский полицейский.

Согласно сообщению, группа технической поддержки ОЗХО по запросу Великобритании получила в ходе поездки в эту страну образцы крови пострадавших, а также образцы с места загрязнения и была ознакомлена с результатами анализов, проведенных британскими специалистами. Анализ этих полученных образцов уполномоченной ОЗХО лаборатории в Нидерландах, а также повторный анализ взятых британскими специалистами проб подтвердил британские выводы о типе вещества.

ОЗХО отмечает высокую чистоту (низкое количество примесей) в следах этого вещества. Его название и структура приведены в закрытом отчете, который доступен для стран - членов ОЗХО (в их число входит и Россия). В связи с окончанием работы ОЗХО по определению вещества Великобритания в четверг потребовала созвать заседание Совета безопасности ООН.

Ранее официальные лица Великобритании заявили о том, что отравляющее вещество относилось к классу боевых отравляющих веществ «Новичок» советской разработки, и официально потребовали от России представить объяснения. Британская сторона считает, что отравление Скрипалей с высокой степенью вероятности устроено российскими властями. Москва решительно отвергает эти обвинения и требует в связи с ними предъявить ей материалы британского расследования.

ОЗХО выполнило работу в соответствии со своими протоколами - речь шла об идентификации самого вещества, а не об установлении страны, где оно было произведено, говорит Иван Коновалов из Центра стратегической конъюнктуры. В результате позиции обеих стран не потерпят изменений - британцы будут настаивать на вине России и ссылаться при этом на подтверждение своих анализов в ОЗХО, а Россия - отвергать эти обвинения, настаивать на том, что страна происхождения ОЗХО не определена, и обвинять Лондон в провокации, говорит эксперт. У сторон остается возможность определенных действий и в рамках ОЗХО, но вряд ли они будут использованы для совместного поиска выхода из ситуации. Скорее, стороны и дальше будут стараться демаршами подтвердить собственную правоту, заключает Коновалов.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии на лавочке в британском Солсбери 4 марта. По сообщениям из госпиталя, Юлия Скрипаль была в бессознательном состоянии около месяца. В заявлении Скрипаль от 11 апреля, опубликованном Скотланд-Ярдом, отмечалось, что она выписалась из больницы, но «еще не оправилась от воздействия использованного против нас [с отцом] нервно-паралитического агента». Состояние Сергея Скрипаля остается «серьезным». Юлия Скрипаль заявила, что не намерена прибегать к российской консульской помощи и пока не планирует давать пресс-конференций.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ