Политика / Международная жизнь

Серж Саргсян стал премьером Армении несмотря на протесты

Оппозиция объявила о создании комитета бархатной революции
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Парламент Армении утвердил во вторник премьер-министром Сержа Саргсяна, отработавшего с 2008 г. два пятилетних срока на посту президента. Тем самым завершился объявленный властями в 2015 г. переход страны к парламентской форме правления. В марте парламент избрал новым президентом с преимущественно представительскими полномочиями кандидата от правящей республиканской партии, бывшего посла Армении в Великобритании Армена Саркисяна.

Процедура избрания Саргсяна прошла на фоне продолжающихся пятый день уличных протестов оппозиции, один из лидеров которой, депутат парламента от блока «Елк» Никол Пашинян, даже объявил во вторник о начале бархатной революции. В этот день несколько тысяч демонстрантов вновь ходили по центру Еревана и устраивали сидячие забастовки у государственных учреждений, многие из которых из-за протестов были огорожены колючей проволокой.

Вечером в понедельник эти демонстрации переросли в стычки с полицией, которая предупредила митингующих о незаконности их действий. В результате было задержано и вскоре отпущено из полиции несколько десятков активистов.

Комитет для революции

Пашинян заявил во вторник вечером о создании комитета бархатной революции. По его словам, в среду протестующие планируют блокировать государственные здания и установить на улицах Еревана  пропускные пункты для представителей властей.

Блок «Елк», составленный перед прошедшими в апреле 2017 г. выборами, представлен в 105-местном парламенте девятью депутатами и стоит на радикально оппозиционных позициях по отношению к правящей c 1999 г. республиканской партии (58 депутатов).

По словам человека в силовых структурах Армении, хотя экономические и социальные проблемы, о которых говорит оппозиция, имеют место, маловероятно, что потенциала протестующих хватит на длительное время. Нельзя пока говорить и о том, что протестующих поддерживают какие-то серьезные силы внутри страны, добавляет собеседник. Массовые протесты, в том числе с политическими лозунгами, прошли в Ереване летом 2015 г. после повышения тарифов на электричество.

В Баку обычно внимательно следят за внутриполитической обстановкой в Армении, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Нельзя исключать, что в случае обострения ситуации Азербайджан может решиться на повторение короткой военной кампании наподобие «четырехдневной войны» апреля 2016 г., полагает он.

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