Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4550 от 18.04.2018 под заголовком: Широкий взгляд Генпрокуратуры

Генпрокуратура предложила новые критерии для нежелательных организаций

Это угроза экономической безопасности или внешнеполитическим интересам России
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Генпрокуратура считает одним из приоритетов в своей работе недопущение использования «деструктивными силами» протестов населения для дестабилизации обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад, который генпрокурор Юрий Чайка в среду представит Совету Федерации. При этом список деструктивных сил может быть расширен: Минюст рассматривает предложения Генпрокуратуры о расширении оснований для признания деятельности организаций нежелательной. Если они будут поддержаны, поводом для этого станет угроза экономической безопасности или внешнеполитическим интересам. Законодательство о нежелательных организациях, представляющих угрозу для конституционного строя, обороноспособности или безопасности, было принято в 2015 г. Оно подразумевает фактический запрет на деятельность таких организаций. Решение о признании организации нежелательной принимается генпрокурором по согласованию с ­МИДом.

В список Минюста внесено 14 таких организаций, четыре из них – общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания), «Открытая Россия» (Великобритания), Институт современной России (США) и Черноморский фонд регионального сотрудничества (Румыния) – в прошлом году. В докладе Чайки отмечено, что они «реализовывали в России специальные программы и проекты, направленные на дискредитацию результатов выборов, инспирирование протестных выступлений, дестабилизацию внутриполитической ситуации», что несло угрозу основам конституционного строя и безопасности государства (цитата по «Интерфаксу»).

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