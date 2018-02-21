«МБХ медиа» заблокирована по закону о нежелательных организациях

Сайт «МБХ медиа» открыт 20 декабря, после блокировки сайта «Открытая Россия» Денис Абрамов / Ведомости

Сайт «МБХ медиа» заблокирован по требованию Генпрокуратуры, сообщила редакция издания на странице в Facebook. На момент написания этой статьи сайт недоступен. Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что сайт «МБХ медиа» заблокирован на территории России по закону о «нежелательных организациях», деятельность которых в России признана незаконной.

Блокировка по закону о нежелательных организациях исключена, сказала «Ведомостям» главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло: «Сайт «МБХ медиа» принадлежит лично Михаилу Борисовичу Ходорковскому. А он пока не числится в списке нежелательных организаций Минюста».

В редакции не получали предупреждений о блокировке, сказала Куцылло: «Никаких уведомлений о Генеральной прокуратуры или Роскомнадзора мы не получали. Мы отправили запрос в Роскомнадзор с просьбой разъяснить причины блокировки, и утром юристы отправят запрос в Генеральную прокуратуру. Ни один материал, опубликованный на сайте «МБХ медиа» с 20 декабря, не может стать причиной блокировки. В статьях нет никаких призывов, ни экстремистских материалов».

Сайт «МБХ медиа» открыт 20 декабря, после блокировки сайта «Открытая Россия».

Закон, регулирующий деятельность «нежелательных организаций», вступил в силу в России в 2015 г. Гепрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями в апреле 2017 г. В конце ноября 2017 г. вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», позволяющие блокировать на территории России сайты по требованию Генпрокуратуры без решения суда. 12 декабря был ограничен доступ к сайтам «Открытой России».

20 декабря Ходорковский объявил, что редакция «Открытой России» создала новый проект под названием «МБХ медиа». «Это новый сетевой ресурс, принадлежащий мне лично. Такое решение мы приняли, поскольку по новому «закону» судебный спор про отмену блокировки сайта может идти почти год, а переходить к иным формам информационного противостояния я буду в случае исчерпания всех возможных методов, предусмотренных «их» законами», – цитировал «МБХ медиа» Ходорковского.