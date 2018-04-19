ЦИК проверит возможное двойное голосование на президентских выборах

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Центризбирком ищет двойников Андрей Гордеев / Ведомости

Центризбирком поручил в среду региональным избиркомам вскрыть опечатанные коробки со списками избирателей более чем на 1000 участков, где могут быть зафиксированы случаи двойного голосования на выборах президента. Поводом стали нарекания к системе «Мобильный избиратель» – в частности, жалоба лидера КПРФ Геннадия Зюганова в прокуратуру на возможность массового двойного голосования с использованием нового порядка голосования по месту пребывания, пояснил зампред ЦИК Николай Булаев. Зюганов ссылался на юриста московского горкома КПРФ Валерия Цупко, который при помощи системы «Мобильный избиратель» прикрепился к участку в Воронеже и проголосовал там, а затем пришел на участок по месту прописки в подмосковной Балашихе и тоже получил бюллетень (голосовать, впрочем, отказался). По словам Булаева, члены избиркома Балашихи нарушили инструкцию и не проверили, голосовал ли перед этим коммунист на других участках (по инструкции на проверочный звонок отводится два часа). Но коммунист их спровоцировал, явившись за пять минут до окончания голосования, настаивает Булаев.

Зампред ЦИК рассказал, что комиссия провела сверку базы данных избирателей, открепившихся по месту жительства (таких было 5,6 млн), и тех, кто в последние дни перед выборами написал так называемое спецзаявление и проголосовал по нему (их оказалось 157 000). И обнаружил 678 совпадений – сейчас все эти случаи будут проверяться. «Если они реально проголосовали, следующий наш шаг – закрыть возможность для такого голосования», – обещает Булаев. Он уверен, что о масштабных нарушениях речи не идет: доля совпадений составляет 0,2% от числа проголосовавших, а реальное количество проголосовавших более одного раза окажется не больше двух десятков. Данные по всем ним будут переданы в следственные органы. Избиркомы должны сообщить о результатах проверки до 23 апреля.