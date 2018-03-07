ЦИК отказал сторонникам Навального в аккредитации на выборы

Евгений Разумный / Ведомости

ЦИК не аккредитовал представителей средств массовой информации «Левиафан» и «Молния» на президентские выборы. «Левиафан» планировал отправить на избирательные участки в качестве журналистов 4500 сторонников оппозиционера Алексея Навального, «Молния» – 850 человек из организации «Голос». Об этом «Ведомостям» сообщили юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов и сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Почему отказали сторонникам Навального

По словам юриста ФБК Ивана Жданова, издание «Левиафан», от которого на выборы в качестве журналистов планировали аккредитоваться 4500 сторонников Навального, исчезло из реестра зарегистрированных СМИ на сайте Роскомнадзора, «хотя еще 2 марта оно было в реестре, что видно из кэша страницы». «Непонятно, как объяснить это исчезновение. ЦИК о нашей аккредитации на выборы молчит. Мы подавали заявку 27 февраля», – говорит Жданов.

Представитель Центризбиркома Юлия Фелонина сообщила «Ведомостям», что «Левиафан» не зарегистрирован в Роскомнадзоре как СМИ.

Регистрация «Левиафана» как печатного СМИ аннулирована по решению суда, следует из реестра СМИ, который ведет Роскомнадзор. Решение о прекращении регистрации «Левиафана» Бабушкинский районный суд Москвы принял еще в июле 2017 г. Как следует из решения, опубликованного в базе суда, Роскомнадзор попросил признать свидетельство о регистрации СМИ недействительным, поскольку газета к тому моменту не выходила в свет более года. По закону о СМИ издание обязано выпускать номер или выходить в эфир с телепередачей (если речь идет о телеканале) хотя бы раз в год. Отсутствие свежих номеров «Левиафана» Роскомнадзор, по словам его представителей, обнаружил в ходе мониторинга прессы.

Представитель службы сообщил суду, что учредителю издания направлялось письмо с разъяснением его прав по аннулированию регистрации. Ответа Роскомнадзор якобы не получил. В решении указано, что суд известил ООО «Левиафан» о предстоящем судебном разбирательстве, но ответчик на заседание суда не явился. Юрист ФБК Иван Жданов утверждает, что ни о заседании суда, ни о его решении «Левиафан» никто не извещал.

На сайте «Левиафана» нет данных о выпуске хотя бы одного печатного номера газеты. «Левиафан» описывается как интернет-проект: «Ежедневно обновляемая лента, состоящая из абсурдных, странных и безумных новостей про Россию и россиян». Однако регистрацию в качестве электронного периодического издания «Левиафан» не получал, следует из реестра СМИ.

По словам Жданова, согласно требованиям законодательства печатные издания обязаны выходить не реже раза в год: «Мы отправляли стабильно раз в год печатный экземпляр "Левиафана" в Роспечать, Книжную палату, Российскую государственную библиотеку и по другим обязательным адресам». Жданов предоставил «Ведомостям» фотографии документов, из которых следует, что печатные экземпляры «Левиафана» направлялись по обязательным адресам 22 февраля 2017 г. и 20 февраля 2018 г. По словам Жданова, это подтверждает, что газета «Левиафан» издавалась не реже раза в год.

В документах Роскомнадзора не указывается, как именно это ведомство проверяет периодичность выхода печатных изданий.

Что произошло с «Голосом»

Как рассказал главный редактор «Молнии» Василий Вайсенберг, редакция этого издания 19 февраля подала заявления на аккредитацию своих представителей, ответ должен был поступить в течение 15 дней: «Вчера [6 марта] был последний день, мы вчера звонили по всем телефонам в ЦИК, но нам ничего не сказали. А сегодня сообщили, что письмо направлено по обычной почте. Понятно, какой там ответ». По словам Вайсенберга, в 2016 г. на выборы от «Молнии» было аккредитовано 1000 человек, в 2017 г. – 900 человек. «Это было основное достижение [председателя ЦИК Эллы] Памфиловой, что она добилась упрощения процедуры аккредитации представителей СМИ», – говорит Вайсенберг.

Все СМИ, которые подавали заявки позже, уже получили аккредитации, говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. Ранее таких проблем с аккредитацией у представителей движения не возникало. По его мнению, это установка администрации президента, которая надавила на ЦИК: «Они хотят, чтобы независимые наблюдатели были только от Общественной палаты. У Памфиловой всегда было нормальное отношение к независимым наблюдателям. Сейчас риторика ЦИК меняется и напоминает 2011–2012 гг. Видимо, возникли какие-то проблемы с явкой или еще с чем-то, поэтому боятся, как бы что-то критическое не было сказано. Выборы позиционировались как самые честные, и вдруг происходит такое».

Члены движения «Голос» входят в экспертно-консультационную группу при председателе ЦИК Элле Памфиловой. 7 марта на заседании Центризбиркома Памфилова сообщила, что при анализе составленной «Голосом» карты нарушений нашли подтверждение только 5% фактов.

Представитель Центризбиркома Юлия Фелонина сообщила «Ведомостям», что издание «Молния» представило недостоверные сведения, ему отправлен официальный ответ.

От «Молнии» аккредитацию должны были получить только 850 человек, большая часть наблюдателей «Голоса» пойдет от кандидатов, сказал Мельконьянц.

Как Алексея Навального выдвигали в президенты