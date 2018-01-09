Навальному окончательно отказано в участии в президентских выборах
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Апелляционная коллегия Верховного суда в субботу оставила в силе постановление Центризбиркома о недопуске Алексея Навального к президентским выборам – 2018.
Решение об отказе в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального ЦИК принял 25 декабря. 28 декабря оппозиционер обжаловал это постановление в Верховном суде, указав, что оно мешает реализации его пассивного избирательного права, закрепленного Конституцией. ЦИК применил ст. 6 закона о выборах президента, согласно которой кандидатом не может быть человек, осужденный за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, но в данном случае должен был применяться «нормативный акт, имеющий большую юридическую силу» – Конституция, по которой не могут быть избранными исключительно граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, говорится в иске.
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