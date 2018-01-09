Политика
Платный
Елена Мухаметшина
Демократия
Статья опубликована в № 4482 от 09.01.2018 под заголовком: Закон победил Конституцию

Навальному окончательно отказано в участии в президентских выборах

Теперь оппозиционер планирует жаловаться в Конституционный суд

Апелляционная коллегия Верховного суда в субботу оставила в силе постановление Центризбиркома о недопуске Алексея Навального к президентским выборам – 2018.

Решение об отказе в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального ЦИК принял 25 декабря. 28 декабря оппозиционер обжаловал это постановление в Верховном суде, указав, что оно мешает реализации его пассивного избирательного права, закрепленного Конституцией. ЦИК применил ст. 6 закона о выборах президента, согласно которой кандидатом не может быть человек, осужденный за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, но в данном случае должен был применяться «нормативный акт, имеющий большую юридическую силу» – Конституция, по которой не могут быть избранными исключительно граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, говорится в иске.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике