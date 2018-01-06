Коллегия Верховного суда отказалась удовлетворить жалобу Навального

Решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах вступило в силу

Решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в президентских выборах вступило в законную силу Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Апелляционная коллегия Верховного суда отказалась удовлетворить жалобу политика Алексея Навального на постановление, согласно которому суд ранее признал законным решение Центризбиркома (ЦИК). Об этом в Twitter написал представляющий интересы оппозиционера юрист Иван Жданов.

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказать», - написал он.

«Решение суда первой инстанции Верховного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу административного истца - без удовлетворения», - передает слова судьи «Интерфакс».

Решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в президентских выборах вступило в законную силу.

Во время заседания представители политика заявили, что ЦИК при принятии решения должен был руководствоваться не федеральным законом о выборах президента, а Конституцией России.

Помимо этого, по мнению защиты, второй приговор Ленинского суда Кирова не может образовывать судимость и связанные с ней негативные последствия, так как решение Верховного суда о пересмотре дела не является исполнением постановления ЕСПЧ. Об этом говорится в заключении комитета Совета министров Европы.

В ходе судебого заседания прокурор и представитель ЦИК заявили об отсутствии оснований для отмены решения Верховного суда. «Суд при рассмотрении данного спора правильно применил нормы федерального законодательства», - заявила представитель Генпрокуратуры.

Сам Навальный в суд не явился. Коллегия решила рассмотреть апелляционную жалобу без него, так как «его отсутствие не является препятствием для рассмотрения дела по существу». Представители политика не возражали против рассмотрения апелляции в отсутствие Навального.

Как Алексей Навальный привез документы в ЦИК

30 декабря Верховный суд России отказал Навальному в иске о признании незаконным решения ЦИК. «Верховный суд России отказал нам в иске и также считает, что на выборы меня пускать нельзя», - так Навальный отреагировал на решение Верховного суда. По его мнению, «таких судей надо самих судить». В иске, поданном в Верховный суд, говорилось, что решение ЦИК нарушает права политика на реализацию его пассивного избирательного права (согласно ч. 2 ст. 32 Конституции). Как утверждал Навальный, постановление также нарушает права группы избирателей, поддержавшей его самовыдвижение. Навальный потребовал от суда отменить постановление ЦИК.

25 декабря ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Навального кандидатом на пост президента России. Политика не допустили до участия в выборах из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса.

8 февраля 2017 г. Навального повторно приговорили к пяти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса». Первый приговор по данному делу был отменен по решению Европейского суда по правам человека.