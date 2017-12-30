Верховный суд признал законным недопуск Навального на выборы президента

Центризбирком 25 декабря отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению в президенты Алексея Навального

Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Верховный суд России признал законным решение Центральной избирательной комиссии отказать Алексею Навальному в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в президенты. «В удовлетворении искового заявления отказать», - передает «Интерфакс» слова судьи.

«Верховный суд России отказал нам в иске и также считает, что на выборы меня пускать нельзя», - отреагировал Навальный на решение суда. Он написал в Twitter, что «таких судей надо самих судить». «Мы не признаем выборы без конкуренции», - добавил Навальный и вновь призвал к забастовке избирателей.

Центризбирком в понедельник, 25 декабря, отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению в президенты Алексея Навального – он лишен пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Других претензий к оппозиционеру не было. Закон однозначно ограничивает пассивное избирательное право осужденных по тяжким статьям, заявил член ЦИК, бывший судья Конституционного суда Борис Эбзеев: им запрещено участвовать в выборах 10 лет после снятия или погашения судимости.

Навальный 8 февраля 2017 г. был повторно осужден к пяти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса» – первый приговор отменен по решению Европейского суда по правам человека.

Навальный категорически не согласился с этой оценкой. Он назвал неверными юридические построения Эбзеева: в Конституции черным по белому написано, что не имеют права избираться те, кто лишен свободы. Кроме того, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал вынесенный ему приговор фальсифицированным, а решение ЕСПЧ, в соответствии с которым приговор должен быть отменен, не выполнено. После решения ЦИК о недопуске на президентские выборы Навальный объявил о проведении общероссийской акции «в поддержку забастовки избирателей» 28 января 2018 г.

В иске, который оппозиционер подал в Верховный суд 28 декабря, говорилось, что постановление ЦИК нарушает права Навального на реализацию его пассивного избирательного права, которое закреплено ч. 2 ст. 32 Конституции. Кроме того, это постановление нарушает права группы избирателей, которые поддержали самовыдвижение Навального. Он требовал отменить постановление ЦИК.

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