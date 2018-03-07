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Статья опубликована в № 4522 от 07.03.2018 под заголовком: Одиночество кандидата Путина

Чем запомнятся выборы-2018

Чистым на фоне фриков, трикстеров и подпольных миллионеров остается только один кандидат
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Андрей Колесников

Эти выборы запомнятся тремя интригами – военно-полевой частью послания Владимира Путина, обливанием водой Владимира Жириновского с последующим нападением на Ксению Собчак и внезапным обнаружением у Павла Грудинина 13 счетов в швейцарских банках.

Очевидная плановая бессодержательность предвыборных дебатов компенсируется скандальностью самого процесса. Чистым и парящим над всем этим собранием фриков, трикстеров и подпольных миллионеров остается только сам президент, который одним движением руки может взорвать всех тех, кто угрожает нашему суверенитету. Единственный серьезный человек. Никого водой не обливает. Счетов у него нет: его счет – Россия.

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