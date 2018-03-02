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Адвокаты Собчак пожаловались на Жириновского в Генпрокуратуру

Адвокаты кандидата в президенты Ксении Собчак пожаловались в Генпрокуратуру на лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Они просят возбудить против него административное дело, говорится на предвыборном сайте Собчак.

Они решили обратиться в Генпрокуратуру после дебатов на телеканале «Россия 1». Тогда Жириновский несколько раз оскорбил Собчак, в том числе и нецензурно. В ответ на это она облила его водой.

Жириновский позволил себе публично, в крайне неприличной, в том числе нецензурной форме оскорбить, то есть унизить честь и достоинство кандидата на должность президента России Ксении Собчак, говорится в сообщении на ее сайте. Все это транслировалось в телевизионном эфире, позже это растиражировали СМИ, распространили по интернету, в итоге ситуация стала достоянием многомиллионной аудитории, уточняется там же.

Адвокаты Собчак ссылаются на Конституцию и напоминают, что каждый россиянин имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Действия Жириновского могут содержать состав административного правонарушения по ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в СМИ), считают они.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов