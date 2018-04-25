Политика / Международная жизнь

Армения не нашла выход из политического кризиса

Правящая партия теряет союзников, но еще не готова немедленно отдать власть
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Способ выхода из политического кризиса в Армении пока не найден, несмотря на отставку в понедельник Сержа Саргсяна с поста премьер-министра.

Правящая Республиканская партия заявила о готовности провести досрочные выборы, подразумевая при этом, что нынешнее правительство продолжит исполнять свои обязанности. Но с этим не согласился лидер уличных протестов депутат Никол Пашинян, который во вторник выразил готовность лично занять пост премьера и заявил о намерении добиться отставки всех функционеров правящей партии, включая и. о. премьера Карена Карапетяна. Намеченная на среду встреча Карапетяна с Пашиняном так и не состоялась. Сторонники Пашиняна продолжили в среду массовые акции протеста, которые теперь проходят в условиях объявленного полицией нейтралитета. Демонстранты неоднократно перекрывали основные магистрали Еревана, в том числе дорогу в аэропорт «Звартноц».

После предыдущих парламентских выборов в апреле 2017 г. Республиканская партия получила абсолютное большинство в Национальном собрании страны, завоевав 58 из 105 мандатов. Вошедшая с ней в коалицию армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» получила семь мест. В оппозиции остались партия «Процветающая Армения», которую называют также партией «Царукян» (по имени ее основателя и спонсора, предпринимателя Гагика Царукяна), имеющая 31 мандат, и блок «Елк», лидером которого является Пашинян (девять мест). «Царукян» в силу близости его спонсора к властям объявил о поддержке протестов только после отставки Саргсяна, а «Дашнакцутюн» заявила в среду о выходе из правящей коалиции.

Хотя сам Пашинян во вторник предлагал избрать нового премьера голосованием протестующих на площади, в среду его блок заявил в парламенте о выдвижении своего лидера кандидатом в премьеры. В ответ лидер фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян уже сообщил, что его партия не будет голосовать за Пашиняна.

Верхушка республиканцев понимает, что в сложившейся ситуации правящая партия может сохраниться и в какой-то степени остаться при власти, если от нее в новое правительство будут выдвинуты молодые политики, не ассоциирующиеся с надоевшими чиновниками и связанными с ними бизнесменами, говорит человек в силовых структурах Армении. Поэтому, по его словам, Пашинян и его сторонники и настаивают на полном изгнании этой партии из власти, хотя достаточных сил, чтобы взять власть легальным путем, у них по состоянию на вторник еще не было. Очевидно, что ведутся активные политические консультации, в которых участвуют все влиятельные в Армении силы, но какого-либо позитивного результата нащупать пока не удалось, отмечает собеседник. В то же время вероятность того, что Азербайджан воспользуется случаем и пойдет на обострение ситуации на линии соприкосновения в Карабахе, сейчас мала: Баку гораздо интереснее смотреть, как Армения сама себя ослабляет с каждым новым днем фактического отсутствия власти, полагает собеседник «Ведомостей».

В Армении возобновились массовые протесты

Комментарии  ()
Dead Moroze
18:47 25.04.2018
Испугавшись окончательного провала армянских путинистов, кремлевские подключили тему про армянский майдан. Ничего нового.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике