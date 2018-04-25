Армения не нашла выход из политического кризиса

Теперь демонстранты требуют отставки Карена Карапетяна – и. о. премьер-министра от правящей Республиканской партии страны Narek Aleksanyan, PAN Photo via AP

Способ выхода из политического кризиса в Армении пока не найден, несмотря на отставку в понедельник Сержа Саргсяна с поста премьер-министра.

Правящая Республиканская партия заявила о готовности провести досрочные выборы, подразумевая при этом, что нынешнее правительство продолжит исполнять свои обязанности. Но с этим не согласился лидер уличных протестов депутат Никол Пашинян, который во вторник выразил готовность лично занять пост премьера и заявил о намерении добиться отставки всех функционеров правящей партии, включая и. о. премьера Карена Карапетяна. Намеченная на среду встреча Карапетяна с Пашиняном так и не состоялась. Сторонники Пашиняна продолжили в среду массовые акции протеста, которые теперь проходят в условиях объявленного полицией нейтралитета. Демонстранты неоднократно перекрывали основные магистрали Еревана, в том числе дорогу в аэропорт «Звартноц».

После предыдущих парламентских выборов в апреле 2017 г. Республиканская партия получила абсолютное большинство в Национальном собрании страны, завоевав 58 из 105 мандатов. Вошедшая с ней в коалицию армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» получила семь мест. В оппозиции остались партия «Процветающая Армения», которую называют также партией «Царукян» (по имени ее основателя и спонсора, предпринимателя Гагика Царукяна), имеющая 31 мандат, и блок «Елк», лидером которого является Пашинян (девять мест). «Царукян» в силу близости его спонсора к властям объявил о поддержке протестов только после отставки Саргсяна, а «Дашнакцутюн» заявила в среду о выходе из правящей коалиции.

Хотя сам Пашинян во вторник предлагал избрать нового премьера голосованием протестующих на площади, в среду его блок заявил в парламенте о выдвижении своего лидера кандидатом в премьеры. В ответ лидер фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян уже сообщил, что его партия не будет голосовать за Пашиняна.

Верхушка республиканцев понимает, что в сложившейся ситуации правящая партия может сохраниться и в какой-то степени остаться при власти, если от нее в новое правительство будут выдвинуты молодые политики, не ассоциирующиеся с надоевшими чиновниками и связанными с ними бизнесменами, говорит человек в силовых структурах Армении. Поэтому, по его словам, Пашинян и его сторонники и настаивают на полном изгнании этой партии из власти, хотя достаточных сил, чтобы взять власть легальным путем, у них по состоянию на вторник еще не было. Очевидно, что ведутся активные политические консультации, в которых участвуют все влиятельные в Армении силы, но какого-либо позитивного результата нащупать пока не удалось, отмечает собеседник. В то же время вероятность того, что Азербайджан воспользуется случаем и пойдет на обострение ситуации на линии соприкосновения в Карабахе, сейчас мала: Баку гораздо интереснее смотреть, как Армения сама себя ослабляет с каждым новым днем фактического отсутствия власти, полагает собеседник «Ведомостей».

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