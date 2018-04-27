Конгресс США не нашел сговора кампании Трампа с Россией

Конгресс США не нашел связей кампании Трампа с Россией Brendan Smialowski / AFP

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал рассекреченный доклад об итогах расследования вмешательства России в президентские выборы в США, а также возможных связей кампании президента США Дональда Трампа с Россией. Основной вывод подготовленного республиканцами 250-страничного доклада, опубликованного с многочисленными цензурными выпусками, состоит в том, что свидетельств сговора кампании Трампа с властями России не обнаружено.

При этом авторы указывают на «необдуманные» действия участников кампаний как Трампа, так и Хиллари Клинтон. В этом качестве отмечены встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 г. в Trump Tower и похвалы Трампа в адрес Wikileaks - «вражеской зарубежной организации». Также не обнаружено свидетельств сговора во время встреч официальных лиц США с послом России Сергеем Кисляком.

Штаб Клинтон обвиняют в получении досье о возможных порочащих бизнес-связях Трампа, основанного на российских источниках, в том числе связанных с властями и разведслужбами.

«Никаких доказательств связи и сговора кампании Трампа с Россией. Штаб Клинтон заплатил за материалы на соперников, полученные из России, - ну надо же! Это охота на ведьм! И она должна прекратиться прямо сейчас!» - написал сам Трамп в Twitter.

Демократы из комитета по разведке опубликовали отдельное мнение меньшинства, в котором обвинили расследование в торопливости, дилетантстве и в целом недостаточно тщательном подходе.

Вмешательство России

Хотя доклад не содержит указаний на связи властей России с Трампом, значительная его часть посвящена «активным и многоаспектным» действиям России против США в киберпространстве и в информационном поле. «[Российская кампания] сочетала кибератаки, операции внедрения, социальные медиа, информационных посредников и государственные медиа. Полученные от хакеров материалы распространялись через мириад агентов с целью подрыва эффективности будущей президентской администрации», - говорится в докладе.

Авторы доклада констатировали «медлительную и непоследовательную» реакцию властей на российское вмешательство, недооценку его серьезности и также плохое взаимодействие между спецслужбами.

Агентство «Россия сегодня», Sputnik, телеканал RT и издание Russia Beyond the Headlines в докладе названы «частью российского аппарата медиапропаганды».