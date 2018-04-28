Две Кореи помирились с неясными последствиями

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

Третий в истории саммит руководителей Республики Кореи и КНДР прошел в пятницу на южнокорейской территории в районе Пханмунджон на демаркационной линии, где со времен заключения в 1953 г. перемирия после Корейской войны традиционно проходят переговоры представителей двух государств. По итогам встречи председатель Госсовета и Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин подписали декларацию из 13 пунктов, в которой провозгласили прекращение войны между странами и отказ от враждебных действий. В документе КНДР и Южная Корея заявляют также о желании заключить трехсторонний (с участием США) или четырехсторонний (с участием еще и Китая) постоянный мирный договор. Кроме того, стороны обещают развивать экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова. В декларации упоминается, что Мун Чжэ Ин посетит столицу КНДР Пхеньян осенью этого года.

«Больше не будет войны на Корейском полуострове. <...> Полная денуклеаризация Корейского полуострова начинается сегодня», – заявил после встречи южнокорейский президент (цитата по ТАСС). Стороны также договорились открыть офис связи, провести встречи разделенных семей, изучить возможность открытия грузового железнодорожного сообщения (оно уже открывалось 10 лет назад, но было вскоре закрыто) и т. д.