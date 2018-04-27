КНДР и Южная Корея договорились формально положить конец 68-летней войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (слева) и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (справа) Korea Summit Press Pool via AP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали декларацию по итогам исторической встречи в пятницу. Они договорились о проведении в мае переговоров о поэтапном ядерном разоружении КНДР вплоть до полной денуклеаризации Корейского полуострова, передает Bloomberg. Лидеры стран решили до конца года заключить мирный договор. После подписания документа руководители государств обнялись.

Последние 68 лет страны формально находятся в состоянии войны – после завершения Корейской войны в 1953 г. государства не подписали мирный договор.

Первый за время правления Ким Чен Ына в КНДР межкорейский саммит начался утром в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне на военно-демаркационной линии между двумя странами. За неделю до встречи с президентом Южной Кореи Ким Чен Ын заявил об отказе от испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.

Одной из тем переговоров стало потенциальное объединение Корейского полуострова. Этот вопрос подняла сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. На переговорах речь зашла и о проекте межкорейской железной дороги.

Межкорейский саммит воспринимается как прелюдия встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, отмечает ABC News. Южная Корея выступает в роли посредника между Пхеньяном и Вашингтоном.

США приветствовали «историческую встречу» лидеров Северной и Южной Кореи. Представитель Белого дома Сара Сандерс выразила надежду, что переговоры позволят достичь прогресса в достижении мира и процветания на Корейском полуострове.

Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи