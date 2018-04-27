Политика / Международная жизнь

Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

Северокорейский лидер первый раз приехал в Южную Корею и за руку отвел южнокорейского президента на территорию КНДР
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Вячеслав Некрасов
05:23 27.04.2018
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