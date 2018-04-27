Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
Северокорейский лидер первый раз приехал в Южную Корею и за руку отвел южнокорейского президента на территорию КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне на военно-демаркационной линии между двумя странами
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Первым к месту встречи прибыл Мун Чжэ Ин
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Лидеры государств обменялись рукопожатиями, затем лидер КНДР пригласил коллегу сделать шаг на территорию своей страны. Побывав в Северной Корее, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин перешагнули в Южную, на территории которой проходит саммит.
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Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который пересек границу с Южной Кореей со времени окончания войны 1950-53 гг.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи и Мун Чжэ Ин
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Лимузин северокорейского лидера
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Торжественная церемония встречи
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Церемония фотографирования
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Межкорейский саммит стал третьим в истории КНДР и Южной Кореи. До этого с северокорейским лидером Ким Чен Иром в 2000 г. встречался южнокорейский президент Ким Дэ Чжун, а в 2007 г. – Но Мун Хен. Обе встречи проходили в Пхеньяне.
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21 апреля КНДР объявила о прекращении испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, а также о закрытии ядерного полигона в Пхунгери
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В настоящее время ведется подготовка встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа
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