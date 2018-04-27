Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

Korea Summit Press Pool via AP

Межкорейский саммит стал третьим в истории КНДР и Южной Кореи. До этого с северокорейским лидером Ким Чен Иром в 2000 г. встречался южнокорейский президент Ким Дэ Чжун, а в 2007 г. – Но Мун Хен. Обе встречи проходили в Пхеньяне.

10/13