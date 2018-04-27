Лидер КНДР пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными залпами

Press Pool via AP

Первый за время правления Ким Чен Ына в КНДР межкорейский саммит начался утром в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне на военно-демаркационной линии между двумя странами. К месту встречи первым прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, затем к границе подошел северокорейский лидер, передает Yonhap.

Встреча началась с рукопожатия, которое продлилось около 30 секунд. После этого Ким Чен Ын пригласил Мун Чжэ Ина посетить территорию КНДР. Взявшись за руки, они перешагнули границу и недолго пробыли в Северной Корее. Затем перешли на территорию Южной Кореи. Эту страну лидеры КНДР не посещали со времени окончания войны 1950-53 гг. А Мун Чжэ Ин стал первым южнокорейским руководителем, ступившим на территорию Северной Кореи.

Саммит стал третьим в истории КНДР и Южной Кореи. До этого с предыдущим северокорейским лидером Ким Чен Иром встречались действовавшие на тот момент южнокорейские президенты - Ким Дэ Чжун в 2000 г. и Но Мун Хен в 2007 г. Обе встречи проходили на территории КНДР - в Пхеньяне.

Ким Чен Ын пообещал не будить Сеул ракетными залпами

Кульминацией переговоров стало обещание Ким Чен Ына не мешать утреннему сну южнокорейского лидера ракетными залпами, передает Reuters. Лидер КНДР слышал, что Мун Чжэ Ин «всегда просыпается рано» - из-за испытаний баллистических ракет Пхеньяном, пересказал контекст политического юмора Ким Чен Ына пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан. Об отказе от самих испытаний баллистических ракет и ядерного оружия Ким Чен Ын заявил еще за неделю до встречи с южнокорейским президентом.

«Сегодня мы находимся на стартовой линии, где написана новая история мира, процветания и межкорейских отношений», - заявил северокорейский лидер перед началом переговоров. Мун Чжэ Ин выразил надежду на откровенный разговор, результатом которого, по его мнению, мог бы стать «большой подарок корейцам и людям всего света, которые хотят жить в мире».

Утренний раунд переговоров во Дворце мира продлился около 1 часа и 40 минут. Представитель южнокорейского президента рассказал, что речь шла о денуклеаризации и мире на корейском полуострове. По итогам саммита ожидается подписание совместной декларации, работа над содержанием которой еще продолжается.

Объединение начнется с дорог

Одной из тем переговоров стало потенциальное объединение Корейского полуострова. Этот вопрос подняла сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, сообщил представитель южнокорейского президента.

На переговорах речь зашла и о проекте межкорейской железной дороги. Обсуждая возможный визит южнокорейского лидера в КНДР, Ким Чен Ын посетовал, что северокорейские дороги находятся не в лучшем состоянии, передает Associated Press. На это президент Южной Кореи заметил, что если страны улучшат отношения и объединят свои транспортные системы, передвижением на скоростных поездах смогут наслаждаться и простые жители КНДР.

Во время саммита лидеры Южной и Северной Кореи вместе посадят на демаркационной линии сосну. Для посадки будет использована почва и речная вода из обеих стран. Дерево должно стать символом мира и процветания.

North Korea's Kim Jong Un arrives for tree-planting ceremony with South Korea's Moon Jae-in at the #InterKoreanSummit #tictocnews pic.twitter.com/na7N27Oq6H — TicToc by Bloomberg (@tictoc) April 27, 2018

Прелюдия встречи с Трампом

Межкорейский саммит воспринимается как прелюдия встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, отмечает ABC News. Южная Корея выступает в роли посредника между Пхеньяном и Вашингтоном.

США приветствовали «историческую встречу» лидеров Северной и Южной Кореи. Представитель Белого дома Сара Сандерс выразила надежду, что переговоры позволят достичь прогресса в достижении мира и процветания на Корейском полуострове. В четверг Белый дом опубликовал фотографии закрытой встречи нового госсекретаря США Майка Помпео с Ким Чен Ыном, о которой стало известно в середине апреля.

JUST RELEASED: Photos of Secretary of State Pompeo in North Korea. Secretary Pompeo will do an excellent job helping President Trump lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. pic.twitter.com/pQ0P8hbMTN — The White House (@WhiteHouse) 26 апреля 2018 г.

Накануне саммита Вашингтон и Сеул приняли решение приостановить ежегодные совместные учения Foal Eagle, начавшиеся 1 апреля. Впрочем, маневры приостановлены только на время переговоров, и отказываться от второй части учений после завершения саммита США и Южная Корея не собираются.