Северная и Южная Кореи начинают исторические переговоры



После нескольких лет нагнетания напряженности северокорейский лидер неожиданно согласился на переговоры с Южной Кореей и США Lee Jin-man / AP

На пятницу, 27 апреля, в демилитаризированной зоне запланирована встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Последний также готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом и на прошлой неделе объявил о прекращении всех ядерных и ракетных испытаний. Но отказ Пхеньяна от тестирования ядерного оружия и его новый стратегический курс могут объясняться разрушением подземного полигона, где проводились испытания, отмечают китайские сейсмологи.

Ким Чен Ын заявил в прошлую субботу, что КНДР «больше не нуждается» в испытаниях ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, и объявил о закрытии полигона Пунгери на севере страны, где Пхеньян провел все шесть ядерных испытаний. Также на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР в качестве основного стратегического курса было провозглашено развитие экономики. Сеул и Вашингтон приветствовали изменение позиции Пхеньяна.

Специалисты спорят о том, насколько значительными являются уступки Ким Чен Ына, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Северная Корея оставила за собой право сохранить имеющееся ядерное оружие и не обещает прекратить испытания ракет меньшей дальности, которые способны поразить Южную Корею и Японию. Кроме того, две группы китайских сейсмологов утверждают, что в результате ядерных испытаний 3 сентября 2017 г. был разрушен полигон Пунгери и возникла утечка радиации, сообщила WSJ. Правда, их выводы оспаривают американские эксперты, отмечает Financial Times (FT).

Сентябрьское испытание ядерного оружия КНДР стало самым мощным. Вскоре после него появились снимки с коммерческих спутников, позволяющие предположить, что взрыв привел к разрушению горы Мантап, под которой находится полигон. Результаты исследований двух групп китайских сейсмологов подтверждают эту теорию, пишет WSJ. Согласно данным сейсмических станций, взрыв вызвал землетрясение магнитудой 6,3 балла, а через восемь с половиной минут произошел второй толчок магнитудой 4,1 балла. Обе группы ученых считают, что второй толчок был вызван обрушением поврежденной из-за взрыва скалы, а не другим взрывом или сдвигом тектонических плит. Первая группа сейсмологов, чье исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, не стала делать выводов о пригодности полигона к дальнейшим испытаниям. Но, как предполагают специалисты из Научно-технического университета Китая (USTC), чье исследование скоро должно быть опубликовано в том же журнале, находившаяся под горой инфраструктура больше не может быть использована для ядерных испытаний.

Ведущие авторы исследования USTC не могут дать комментарии в связи с серьезностью вопроса, сказал WSJ представитель университета. Как сообщил другой соавтор, Вэнь Ляньсин из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, в опубликованной версии не будет слов о непригодности полигона и возможной экологической катастрофе. Но он не ответил на вопрос газеты о том, почему их убрали.

Эксперты из Американо-корейского института при Университете Джонса Хопкинса считают, что КНДР все-таки способна продолжать ядерные испытания. В понедельник они заявили, что в уцелевшей части скалы остаются еще две зоны, которые Пхеньян может при необходимости использовать для новых тестов.

Повреждения в Пунгери могли серьезно повлиять на реализацию программы ядерных вооружений КНДР, отмечают некоторые эксперты. Они, впрочем, указывают, что порой Пхеньян предпринимает демонстративные шаги, чтобы расширить поле для маневра и добиться смягчения международных санкций. Так, в 2008 г. Северная Корея взорвала охлаждающую башню атомного реактора в Йонбене, пригласив зарубежные СМИ засвидетельствовать это событие. «Это был символический жест: охлаждающая башня недорого стоит и построить новую несложно», – приводит FT слова Андрея Ланкова, специалиста по Северной Корее из Университета Кукмин в Сеуле. Но Ланков, по его словам, не может с определенностью сказать, что произошло на полигоне Пунгери.