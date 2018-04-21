Северная Корея отказалась от ядерных испытаний

При этом Пхеньян оставил за собой право сохранить имеющееся оружие

Пхеньян оставил за собой право сохранить имеющееся у него ядерное оружие Wong Maye-E / AP

Северная Корея с сегодняшнего дня прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Такое решение было принято на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Кроме того, будет остановлена работа ядерного полигона на севере страны. Вероятно, речь идет о полигоне Пунгери, на котором КНДР провела все свои ядерные испытания, отмечает агентство.

Северная Корея намерена активизировать диалог с соседними государствами и международным сообществом, чтобы сохранить мир и безопасность на Корейском полуострове, а также на планете в целом, говорится в постановлении пленума. При этом Пхеньян оставил за собой право сохранить имеющееся у него ядерное оружие.

Параллельно с отказом от ядерных испытаний в качестве основного стратегического курса в КНДР провозглашено развитие экономики. «Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, за кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны», – говорится в документе.

Новый стратегический курс был принят партией в преддверии межкорейского саммита, который запланирован на 27 апреля, а также перед встречей лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Международная реакция

Решение Северной Кореи отказаться от ядерных испытаний приветствовали многие мировые лидеры. Одним из первых отреагировал лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин. По его словам, решение Пхеньяна – значительный прогресс в процессе денуклеаризации Корейского полуострова. «Это создаст благоприятную среду для достижения дальнейшего успеха в предстоящем саммите между КНДР и США», – сказал Мун Чжэ Ин.

Президент США Дональд Трамп назвал решение Трудовой партии КНДР большим прогрессом. «Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для КНДР и всего мира. Большой прогресс!» – написал он в Twitter. Трамп также отметил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал решение КНДР продвижением вперед. По его словам, необходимо внимательно следить за тем, чтобы «это привело к полному, подконтрольному и необратимому уничтожению ядерного вооружения, оружия массового поражения и баллистических ракет».

Евросоюз приветствует отказ КНДР от испытаний, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Однако ЕС будет продолжать в отношении Пхеньяна политику, сочетающую в себе «сильное давление на режим КНДР посредством санкций» и сохранение открытых каналов коммуникации.

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ КНДР от ядерных испытаний шансом на деэскалацию ситуации, «которая еще месяц назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта». «Хорошего в этой новости гораздо больше, чем плохого (последнее, пожалуй, только в том, что у Северной Кореи, возможно, действительно появилось дееспособное оружие массового поражения)», – написал Косачев в Faceboоk.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил, что Пекин поддерживает намерение Пхеньяна «согласованно урегулировать проблему путем диалога и консультаций со всеми заинтересованными сторонами».

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