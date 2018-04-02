Ким Чен Ын сходил на концерт южнокорейских поп-звезд
Это первое за 13 лет выступление в КНДР артистов из Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с женой сходил на концерт южнокорейских поп-звезд в Пхеньяне. Мероприятие можно назвать историческим – это первый с 2005 г. визит южнокорейских артистов в КНДР
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По словам министра культуры Южной Кореи До Чон Хвана, лидер КНДР проявил большой интерес к шоу и задавал ему вопросы о текстах песен
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Среди выступавших была женская поп-группа Red Velvet (на фото), в репертуаре которой есть песни Russian Roulette и Bad Boy. Ранее группа выступала на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане
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Концерт «Идет весна» прошел в Восточнопхеньянском Большом театре в преддверии саммита между представителями Южной Кореи и КНДР
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По данным Bloomberg, Ким Чен Ын назвал шоу «подарком» для жителей Северной Кореи. После концерта он и его супруга сфотографировались с музыкантами
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