Политика / Международные отношения

Ким Чен Ын сходил на концерт южнокорейских поп-звезд

Это первое за 13 лет выступление в КНДР артистов из Южной Кореи
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