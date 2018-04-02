Ким Чен Ын сходил на концерт южнокорейских поп-звезд

KCNA/via Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с женой сходил на концерт южнокорейских поп-звезд в Пхеньяне. Мероприятие можно назвать историческим – это первый с 2005 г. визит южнокорейских артистов в КНДР

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