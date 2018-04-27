Какие проблемы остаются после саммита лидеров Северной и Южной Кореи

Присутствие войск США на полуострове может стать камнем преткновения на переговорах о перемирии между Кореями Korea Summit Press Pool via AP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на переговорах в пятницу решили официально положить конец войне между своими странами. Но остается неясным, как будет происходить сворачивание ядерной программы Пхеньяна. Также соглашение о перемирии может иметь непредвиденные последствия и изменить баланс сил на Корейском полуострове, предупреждают аналитики.

Переписывание истории

Корейская война 1950–1953 гг. завершилась не перемирием, а соглашением о прекращении боевых действий. Оно действует уже 65 лет и Пхеньян и Сеул не могут самостоятельно заменить его новым договором, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Соглашение это в 1953 г. подписали Северная Корея и Китай с одной стороны и силы ООН во главе с США – с другой; Южная Корея тогда даже отказалась участвовать в переговорах. Поэтому в пятницу Пхеньян и Сеул заявили, что будут работать с Вашингтоном и Пекином над «постоянным и прочным» перемирием.

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на исторический саммит корейских лидеров. «Хорошие вещи случаются, но только время покажет!» – отметил он в одном из твитов.

Если мирное соглашение все-таки будет подписано, оно может изменить расстановку сил на полуострове, отмечает Financial Times (FT). Как предупреждают аналитики, с наступлением мира могут исчезнуть основания для присутствия войск США в Южной Корее. Сейчас там более 28 000 американских военных. Это может создать неопределенность, особенно учитывая пересмотр администрацией Трампа роли США в обеспечении мировой безопасности. В Вашингтоне многие обеспокоены также тем, что КНДР будет использовать договоренность о перемирии как предлог для призыва вывести американские войска из Южной Кореи, пишет WSJ. Между тем Вашингтон гораздо активнее Сеула настаивает на том, чтобы Пхеньян отказался от ядерного оружия.

Ядерная отговорка

В совместной декларации Пхеньяна и Сеула сказано, что стороны будут стремиться к «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. Но, как считают критики, такая формулировка позволит Пхеньяну связывать любые свои шаги с требованием вывести американские войска из Южной Кореи, пишет WSJ. Кроме того, постепенная денуклеаризация противоречит призывам США быстро прекратить ядерную программу Северной Кореи, говорит аналитик Stratfor Эван Рис.

Некоторые эксперты видят в стремлении Кима установить перемирие уловку с целью избежать переговоров о денуклеаризации. Поэтому любые переговоры о прекращении войны должны сопровождаться значительными шагами по разоружению КНДР, настаивает Пон Юнсик из Университета Ёнсе в Сеуле.

«Сами по себе декларации не изменят реального положения вещей», – приводит его слова FT.

Примечательно, что в декларации слово «мир» используется 11 раз, а ядерное оружие упоминается только четыре. Это подчеркивает, что пятничные переговоры прежде всего были ориентированы на улучшение отношений между Северной и Южной Кореями, пишет WSJ. Поэтому наиболее трудные вопросы, касающиеся ядерного оружия Пхеньяна, должны будут обсуждаться на встрече между Ким Чен Ыном и Трампом. Ожидается, что она произойдет в ближайшие недели.

Вскоре после объявления о соглашении северокорейские государственные СМИ призвали США отказаться от «анахроничной враждебной политики» и «плохих манер», пишет Bloomberg. «Если Северная Корея договорится с США о соглашении, которое будет соответствовать ее интересам, она будет рада этому», – утверждает бывший сотрудник госдепартамента США Минтаро Оба, который работал над северокорейской проблемой. Но в случае неудачи Пхеньян хочет иметь возможность обвинить Вашингтон и одновременно отдалить его от Сеула, считает Оба.

Психологические перемены

Чтобы перемирие имело успех, Северная и Южная Кореи также должны преодолеть взаимное недоверие, пишет FT. «Обе стороны с 1948 г. считали себя единственным легитимным государством на Корейском полуострове, – говорит Кэтрин Уэзерби из Корейского университета в Сеуле. – Поэтому для них признание друг друга потребует больших психологических перемен».

Особенно трудным это может оказаться для Северной Кореи, где КНДР до сих пор занимает на картах всю территорию полуострова, считает Уэзерби. По ее словам, для северокорейцев «мир будет означать, что их страна неожиданно стала в два раза меньше».

Кроме того, отмечает Уэзерби, мобилизация северокорейского общества основана на постоянной готовности к войне. «Если США вдруг перестанут быть для них сильным внешним врагом, потребуется другой способ организации общества», – говорит Уэзерби (цитата по FT).