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Трамп отреагировал на итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

Ведомости/Интерфакс
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Президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги состоявшейся сегодня первой в истории личной встречи лидеров КНДР и Южной Кореи.

«После сурового года ракетных пусков и ядерных испытаний проходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Новости хорошие, но только время покажет [удастся ли разрешить корейскую проблему]», – написал Трамп в своем Twitter. «Корейская война закончится! Соединенные Штаты и весь наш великий народ должны гордиться тем, что сейчас происходит в Корее!» – продолжил президент США.

В пятницу состоялся межкорейский саммит: лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились для переговоров на линии разграничения стран. Стороны, в частности, договорились о том, что война на Корейском полуострове, формально длившаяся с 1953 г., будет официально окончена, и обе страны будут совместно работать над полной денуклеаризацией региона. Правда, никаких конкретных шагов по отказу от ядерного оружия не обнародовано, отмечают наблюдатели.

Сегодня было заключено перемирие между странами, мирный договор до сих пор не подписан.

Ким Чен Ын готовится к встрече с Трампом и на прошлой неделе объявил о прекращении всех ядерных и ракетных испытаний.

Лидер КНДР и президент Южной Кореи посадили дерево мира. Как это былоФото

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Недвижимость
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Последний стадион к ЧМ-2018 получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Ведомости
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Стадион в Самаре, который летом примет матчи чемпионата мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Министерства спорта России.

«Самара Арена» — самый крупный стадион из всех, построенных к ЧМ-2018, сообщил министр спорта Павел Колобков. Его площадь составляет 156 000 кв. м, высота — 60 м. Арена рассчитана на 45 000 зрителей. 

«Как известно, аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Это обстоятельство было учтено при проектировании стадиона, который похож внешне на космический корабль и расположен на самой высокой точке города», — приводит пресс-служба слова Колобкова. 

Стадион планировали ввести в эксплуатацию еще в 2017 г., но с весны 2016 г. его строительство отставало от графика.

Тестовый матч на новом стадионе состоится 28 апреля, там встретятся команды Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж). После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом «Крыльев Советов». 

Во время чемпионата мира в Самаре в групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии. Также на нем пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

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ФСБ сообщила о задержании террористов, управляемых через Telegram

Ведомости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Московском регионе группы террористов запрещенной в России организации «Исламское государство», управление которой «осуществлялось с территории Сирии посредством мессенджера Telegram».

Группа из четырех человек прибыла из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, пишет ФСБ, планируя «совершение серии резонансных террористических актов на территории Московского региона». После выявления «пособнической базы террористов», а также их связей из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя ФСБ совместно с МВД провела профилактическую спецоперацию, «в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий», говорится в сообщении спецслужбы.

«В результате обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации «Исламское государство», а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами», - сообщает ФСБ.

Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей, обосновав требование террористической угозой. Telegram требование не выполнил. В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ исполнить запрос спецслужбы. Мессенджер пытался через Верховный суд признать приказ спецслужбы недействующим, но 13 апреля этгго года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России по иску Роскомнадзора.

После этого Роскомнадзор начал блокировать в том числе ip-адреса некоторых российских и зарубежных компаний. Под удар попали адреса компаний, которые мессенджер Павла Дурова мог использовать для обхода блокировки.

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Политика
Новости

Навальный отказался от предложенного мэрией Москвы маршрута шествия 5 мая

Ведомости
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Политик Алексей Навальный отказался от предложенного мэрией Москвы места проведения митинга 5 мая - на проспекте Академика Сахарова.

«В мэрию направили письмо о том, что их "согласование" – это провокация и нарушение наших прав. Любые компромиссы могут быть вокруг площадок в центре города», – написал Навальный на своей странице в Twitter.

Он отметил, что организаторов не устраивает ни место проведения акции – за пределами Садового кольца, ни маршрут шествия протяженностью 350 метров.

Московские власти предложили сторонникам Навального провести шествие по улице Маши Порываевой с последующим митингом на проспекте Академика Сахарова, сообщал «Интерфаксу» руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. Такое решение было принято с учетом загруженности центра в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы, объяснял чиновник.

Объявленная Навальным общероссийская акция протеста 5 мая приурочена к инаугурации президента Владимира Путина 7 мая. Политик называл целью митинга обратить внимание на коррупцию, неравенство, цензуру, бедность и блокировку Telegram.

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Бизнес
Новости

«Интер РАО» сделает новую турбину для электростанций взамен сломавшейся при испытаниях

Ведомости
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«Интер РАО» готова предоставить «Ростеху» еще одну турбину для испытаний по проекту импортозамещения мощных энергоагрегатов взамен сломанной во время испытаний. «Ростех» уже попросил об этом производителя, сообщил сегодня предправления компании «Интер РАО» Борис Ковальчук. «Они пока попросили другую турбину, чтобы они использовали наработки, которые сделаны на той, – сказал Ковальчук. – Первоначально у нас была готовность дать им еще одну турбину».

Ковальчук напомнил, что «Интер РАО» предоставляла инфраструктуру (турбины и стенды) для отработки газовой турбины большой мощности, «Роснано» – инвестиции. Окончательного решения о предоставлении «Ростеху» еще одной турбины для испытаний не принято, но «Интер РАО» остается в проекте. «Мы рассматриваем сейчас [такой] вариант», – отметил Ковальчук.

В середине апреля стало известно о прекращении испытаний первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М (120 МВт). Они остановлены из-за вышедшего из строя ряда механизмов, но работа над проектом будет продолжена. Согласно первоначальному графику турбина должна была быть готова к середине 2018 г., в этом же году планировали запустить серийное производство. ОДК даже рассказывала о планах создания еще более мощной турбины – 160 МВт и 230 МВт.

Разработка собственной энергетической газовой турбины большой мощности в России велась с советских времен, однако активизировалась с началом политики импортозамещения. В 2013 г. рыбинский «ОДК-Сатурн» подписал инвестиционное соглашение с «Роснано» и «Интер РАО» по созданию турбины ГТД-110М. Общие инвестиции оценивались в 2,5 млрд руб.

Испытания прототипа турбины прошли на «Сатурне» еще в декабре 2017 г., сообщало Reuters. Источники агентства уточняли, что агрегат фактически развалился и восстановлению не подлежит. Пресс-служба ОДК сообщала, что в ходе длительных испытаний вышел из строя один из механизмов, однако это «не является для проекта фатальным».

Летом 2017 г. Siemens обвинил российские компании в незаконной поставке на полуостров четырех турбин, которые изначально были приобретены у немецкого концерна для строительства электростанций в Тамани. Siemens подал в суд, обвинив компанию «Ростеха» в перемещении турбин в Крым. Немецкая компания хотела вернуть турбины и признать сделки по их продаже недействительными. Но суд отказал Siemens в иске.

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Бизнес
Новости

Состояние основателя Amazon выросло на $12 млрд за день

Ведомости
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Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $12 млрд после того, как акции его компании выросли на 6,3% на фоне объявления финансовых результатов. Это оценка Bloomberg Billionaires Index (BBI). В результате состояние Безоса приблизилось к $134 млрд, подсчитало агентство.

Компания опубликовала отчетность по итогам I квартала 26 апреля. Чистая прибыль онлайн-ритейлера, согласно документам, выросла в 2,25 раза в годовом выражении и достигла $1,629 млрд, сообщается в отчетности компании.

Безос отмечал успехи Amazon Web Services (AWS) как самого быстро развивающегося и функционального сегмента онлайн-ритейлера. Его выручка за период составила $5,442 млрд, увеличившись в 1,5 раза.

Разводненная прибыль на акцию составила $3,27 против $1,48 по итогам аналогичного периода 2017 г. Выручка от общих продаж увеличилась на 43% до $51,042 млрд.

По итогам II квартала Amazon ожидает роста выручки на 34–42% в годовом выражении, до $51–54 млрд.

Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Компания кроме США работает также в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Amazon.com был создан в июле 1995 г. По состоянию на 31 марта 2018 г. штат компании составляет более 550 000 человек.

Amazon создал тропический лес посреди Сиэтла

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Стиль жизни
Новости

Стало известно имя третьего ребенка принца Уильяма и герцогини Кейт

Ведомости
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Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт определились с именем новорожденного сына. Мальчика, родившегося 23 апреля, назвали Луиc Артур Чарльз. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Мальчик получит титул Его Королевское Высочество Принц Луиc Кембриджский, следует из сообщения.

Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кейт родился в понедельник. Он появился на свет в 11.01 по лондонскому времени (2 часа по Москве). Кенсингтонский дворец также раскрыл вес ребенка – 8 фунтов 7 унций (примерно 3,83 кг). Родственники уже знают о событии и очень рады этой новости, говорилось в сообщении.

Мальчик, как и предыдущие дети Уильяма и Кейт, родился в больнице Святой Марии в Лондоне. Герцогиня Кембриджская и новорожденный чувствуют себя хорошо, уточнял Кенсингтонский дворец: «Их Королевские Высочества хотели бы поблагодарить сотрудников больницы за уход и лечение, которое они получили. Они также хотели бы выразить благодарность всем за теплые пожелания».

Королевская семья не раскрывала заранее пол ребенка. А имя было названо через четыре дня после его рождения. По данным BBC, британские букмекеры больше всего приняли ставок на Артур, Альберт и Филипп среди мужских имен. Незадолго до рождения мальчика Уильям пошутил на футбольном матче, что хотел бы назвать своего третьего ребенка в честь полузащитника Aston Villa Джека Грейлиша, который забил победный гол. «Я буду настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джеком ... или Джеки», – передавала газета Mirror его слова. Больше никаких сообщений о предполагаемом имени не было.

В конце апреля браку Уильяма и Кейт исполняется семь лет. У них уже есть двое детей – четырехлетний сын Джордж и двухлетняя дочь Шарлотта. Новорожденный мальчик стал пятым в очереди на британский престол после принца Чарльза, своего отца, брата и сестры.

У принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт родился сын

Бизнес
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Директор «В контакте» обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета

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Управляющий директор соцсети «В контакте» (принадлежит Mai.ru Group) Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета. Об этом говорится в его заявлении на странице в соцсети.

Руководитель «В контакте» отметил, что ранее ведомство заблокировало один из IP-адресов компании, из-за чего часть пользователей ресурса лишились доступа к нему.

«Из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который "В контакте" использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях», - пояснил Рогозов.

Он добавил, что непонимание принципов работы интернета со стороны ведомства приводит к блокировке доступа к ресурсам, которыми пользуются миллионы людей. «Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических», - сетует топ-менеджер социальной сети. Рогозов подчеркнул, что передача ключей для расшифровки сообщений пользователей, чего требует Федеральная служба безопасности (ФСБ) от Telegram, «невозможна по определению».

После того как 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России, Роскомнадзор начал блокировать в том числе IP-адреса некоторых российских и зарубежных компаний. Под удар попали адреса компаний, которые мессенджер Павла Дурова мог использовать для обхода блокировки. 27 апреля «Коммерсантъ» написал, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса «Яндекса», «В контакте», Twitter, Facebook, «Одноклассников» и других ресурсов. Позже эти адреса были исключены из списка.

Ведомство объяснило их попадание туда «технологическими особенностями работы системы». «Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - подчеркивали в Роскомнадзоре. «Яндекс», в свою очередь, назвал попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram «опасными» для всего рунета и потребовал объяснений инциденту с внесением IP-адресов компании в реестр.

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Недвижимость
Новости

Мальта стала самой доступной страной Европы для получения гражданства

Ведомости
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В этом году Мальта стала самой привлекательной страной Европы по стоимости паспорта - минимальный порог инвестиций составляет 1,2 млн евро. Эта сумма включает в себя невозвратные платежи в Национальный фонд Мальты, а также возвратные инвестиции и затраты на покупку или аренду жилья. Такие данные приводятся в сообщении Knight Frank.

В приведенных данных Knight Frank ссылается на совместное исследование с компанией Henley&Partners за январь-февраль текущего года.

У желающих получить гражданство в Еврозоне россиян большей популярностью пользуется Кипр, несмотря на то что в среднем стоимость кипрского паспорта в два раза дороже (2,4 млн евро), чем на Мальте. Но процедура оформления гражданства на Кипре проще - она занимает полгода. Для получения паспорта клиенту не нужно жить на Кипре до или после. Кроме того, после трех лет владения недвижимостью, в которую вложился инвестор, он может продать ее, оставив в собственности жилую недвижимость стоимостью не менее 500 000 евро.

По словам Марины Шалаевой, директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям компании Knight Frank, сейчас покупатели гражданства ЕС активно инвестируют деньги в покупку коммерческой недвижимости, чтобы не только жить в стране, но и получать в ней доход. По сравнению с программами ВНЖ вторые паспорта более популярны у россиян, поскольку дают возможность работать и учиться в Европе.

По данным опроса The Wealth Report Attitudes Survey, 34% ультра-богатых людей мира с капиталом от $50 млн уже имеют второй паспорт, а 21% считают себя постоянными эмигрантами.

Какую недвижимость инвесторы из России и стран СНГ покупали за границей

Бизнес
Новости

Бывший гендиректор «Почты России» возглавил «Еврохим»

Ведомости
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Бывший руководитель «Почты России» Дмитрий Страшнов с 1 июля займет пост генерального директора Eurochem Group AG («Еврохим»). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Он сменит на этом посту Дмитрия Стрежнева, недавно объявившего о планах сложить с себя полномочия после 15 лет руководства группой. Стрежнев сохранит за собой место в составе совета директоров компании.

Страшнов в ноябре 2017 г. работал в группе в должности операционного директора, с 2013 по 2017 гг. был гендиректором «Почты России».

Eurochem Group AG - один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Офис компании находится в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. В штате компании работают более 25 тыс. человек.

Бизнес
Новости

«Яндекс» назвал попытки заблокировать Telegram опасными для всего рунета

Ведомости
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«Яндекс», чьи IP-адреса попали в реестр блокировок, назвал попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram в России «опасными». Об этом заявил директор по связям с общественностью Очир Манджиков. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, такие меры наносят вред всему рунету. «Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали», - рассказал представитель компании.

Он уточнил, что технические сотрудники компании работали всю ночь и отслеживали ситуацию с сервисами «Яндекса», поддерживая их работу. «Мы ждем разъяснений РКН», - подчеркнул Манджиков.

«Коммерсантъ» 27 апреля написал, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «В контакте», Twitter и других ресурсов. Позже эти адреса из реестра исключили. Ведомство объяснило их включение в список «технологическими особенностями работы системы». В Роскомнадзоре подчеркивали, что цели блокировать эти ресурсы у ведомства не было.

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Бизнес
Новости

Компании Дерипаски передали правительству список возможных мер поддержки

Ведомости
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Минэнерго получило от попавших под санкции En+ Group и UC Rusal Олега Дерипаски предложения по мерам поддержки, которые могут быть оказаны компаниям. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

«Меры поддержки они прислали. Их достаточное количество, мы с ними работаем», – сказал он (цитата по ТАСС), не уточнив подробностей.

Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на два источника, что UC Rusal в качестве меры поддержки может быть освобождена от выплат по договорам предоставления мощности. Кравченко не стал комментировать, рассматривается ли в Минэнерго такое предложение, вместе с тем отметив, что считает его труднореализуемым.

В отношении энергетической компании En+, производителя алюминия UC Rusal и других компаний Дерипаски 6 апреля минфин США ввел блокирующие санкции.

Правительство России пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одной из мер поддержки могут стать госзакупки металлургической продукции, отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник также допускал возможность выкупа государством доли в UC Rusal. «Такое не исключается, но предметных обсуждений на этот счет не было», – говорил Мантуров.

Государство создаст специальный орган при правительстве для противодействия американским санкциям. Сами компании из санкционного списка запросили у властей около 100 млрд руб., рассказывал министр финансов Антон Силуанов: давать денег государство не планирует, а ликвидность может предоставить Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Через некоторое время после объявления санкций минфин США опубликовал пояснение, в котором сообщил о возможности снять ограничения с UC Rusal, если Дерипаска откажется от контроля в компании. По данным источников Bloomberg, миллиардер не пойдет на такой шаг.

Кто подпал под новые санкции США