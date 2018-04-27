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Трамп отреагировал на итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги состоявшейся сегодня первой в истории личной встречи лидеров КНДР и Южной Кореи.

«После сурового года ракетных пусков и ядерных испытаний проходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Новости хорошие, но только время покажет [удастся ли разрешить корейскую проблему]», – написал Трамп в своем Twitter. «Корейская война закончится! Соединенные Штаты и весь наш великий народ должны гордиться тем, что сейчас происходит в Корее!» – продолжил президент США.

В пятницу состоялся межкорейский саммит: лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились для переговоров на линии разграничения стран. Стороны, в частности, договорились о том, что война на Корейском полуострове, формально длившаяся с 1953 г., будет официально окончена, и обе страны будут совместно работать над полной денуклеаризацией региона. Правда, никаких конкретных шагов по отказу от ядерного оружия не обнародовано, отмечают наблюдатели.

Сегодня было заключено перемирие между странами, мирный договор до сих пор не подписан.

Ким Чен Ын готовится к встрече с Трампом и на прошлой неделе объявил о прекращении всех ядерных и ракетных испытаний.

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