Лидер КНДР и президент Южной Кореи посадили дерево мира. Как это было

Korea Summit Press Pool via AP

Для исторического события была выбрана сосна, возраст которой примерно 65 лет. То есть столько же, сколько прошло с момента фактического завершения войны между странами. Землю, в которую посадили дерево, взяли с горы Халласан, расположенной в Южной Корее, и с горы Пэктусан на границе Северной Кореи с Китаем.

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