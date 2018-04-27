Политика / Международная жизнь

Лидер КНДР и президент Южной Кореи посадили дерево мира. Как это было

Ким Чен Ын полил сосну водой из южнокорейской реки, а Мун Чжэ Ин – из северокорейской
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото