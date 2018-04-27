Лидер КНДР и президент Южной Кореи посадили дерево мира. Как это было
Ким Чен Ын полил сосну водой из южнокорейской реки, а Мун Чжэ Ин – из северокорейской
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посадили дерево мира
на демаркационной линии между странами
на демаркационной линии между странами
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Для исторического события была выбрана сосна, возраст которой примерно 65 лет. То есть столько же, сколько прошло с момента фактического завершения войны между странами. Землю, в которую посадили дерево, взяли с горы Халласан, расположенной в Южной Корее, и с горы Пэктусан на границе Северной Кореи с Китаем.
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Ким Чен Ын полил дерево водой из южнокорейской реки Ханган, а Мун Чжэ Ин – из реки Тэдонган, которая течет по КНДР
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Рядом с сосной установили памятный камень с надписью «Здесь посажены мир и процветание» и подписями лидеров обеих стран
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Руководители КНДР и Южной Кореи договорились подписать мирный договор о формальном окончании войны между странами
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