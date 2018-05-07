Статья опубликована в № 4561 от 07.05.2018 под заголовком: Выборы под санкциями
Санкции США против «Русала» могут повлиять на региональные выборы
Речь идет о главных для компании регионах – Красноярском крае и Иркутской области
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Американские санкции против UC Rusal могут сказаться на осенних выборах в Красноярском крае и Иркутской области
Александр Колбасов / ТАСС
На ход осенних выборов в ряде регионов могут впервые существенно повлиять внешнеполитические факторы. Речь идет о двух крупных регионах, где работают структуры попавшего под санкции США UC Rusal Олега Дерипаски: в Красноярском крае будут избирать губернатора, а в Иркутской области – законодательное собрание.
«Ситуация очень сложная. На этих предприятиях работает больше 20 000 человек. «Иркутскэнерго» – инфраструктурная компания, алюминиевые заводы – крупные налогоплательщики, – поясняет избранный от Иркутска депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ). – Главное, чего опасаются люди, – массовых сокращений: зарплаты у них выше, чем на большинстве других предприятий, поэтому для людей это будет серьезный удар».
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