Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4561 от 07.05.2018 под заголовком: Выборы под санкциями

Санкции США против «Русала» могут повлиять на региональные выборы

Речь идет о главных для компании регионах – Красноярском крае и Иркутской области
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

На ход осенних выборов в ряде регионов могут впервые существенно повлиять внешнеполитические факторы. Речь идет о двух крупных регионах, где работают структуры попавшего под санкции США UC Rusal Олега Дерипаски: в Красноярском крае будут избирать губернатора, а в Иркутской области – законодательное собрание.

«Ситуация очень сложная. На этих предприятиях работает больше 20 000 человек. «Иркутскэнерго» – инфраструктурная компания, алюминиевые заводы – крупные налогоплательщики, – поясняет избранный от Иркутска депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ). – Главное, чего опасаются люди, – массовых сокращений: зарплаты у них выше, чем на большинстве других предприятий, поэтому для людей это будет серьезный удар».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике