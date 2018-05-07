Санкции США против «Русала» могут повлиять на региональные выборы

Статья опубликована в № 4561 от 07.05.2018 под заголовком: Выборы под санкциями

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Американские санкции против UC Rusal могут сказаться на осенних выборах в Красноярском крае и Иркутской области Александр Колбасов / ТАСС

На ход осенних выборов в ряде регионов могут впервые существенно повлиять внешнеполитические факторы. Речь идет о двух крупных регионах, где работают структуры попавшего под санкции США UC Rusal Олега Дерипаски: в Красноярском крае будут избирать губернатора, а в Иркутской области – законодательное собрание.

«Ситуация очень сложная. На этих предприятиях работает больше 20 000 человек. «Иркутскэнерго» – инфраструктурная компания, алюминиевые заводы – крупные налогоплательщики, – поясняет избранный от Иркутска депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ). – Главное, чего опасаются люди, – массовых сокращений: зарплаты у них выше, чем на большинстве других предприятий, поэтому для людей это будет серьезный удар».