Менеджмент / Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4558 от 28.04.2018 под заголовком: Что ждет работников Rusal

Что ждет работников заводов UC Rusal

Если начнутся массовые сокращения на заводах в Иркутской области
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Под увольнение могут попасть сотрудники Братского и Иркутского алюминиевых заводов (БрАЗ и ИркАЗ) UC Rusal, сообщает «Интерфакс». На обоих заводах в общей сложности работает около 6000 человек, еще 3500 – на вспомогательных и смежных предприятиях, загрузка которых зависит от БрАЗа и ИркАЗа. Агентство сообщает, что может быть уволено до 10–15% персонала обоих заводов.

Сокращения на заводах UC Rusal спровоцируют социальную напряженность, считает депутат заксобрания Иркутской области Ольга Носенко. Она вспоминает закрытие целлюлозного завода в Байкальске в 2013 г., когда работники устраивали забастовки и объявляли голодовки. Для Братска алюминиевый завод – один из основных работодателей. ИркАЗ считается градообразующим предприятием Шелехова. По данным Росстата за 2016 г., в Братске проживает 232 875 человек, а в Шелехове – 47 493.

Сокращение производства – последствие потери крупных зарубежных покупателей алюминия после введения американских санкций. Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal, встречался с руководством иркутских предприятий, решение о сокращениях будет принято к 7–10 июня, сообщает «Интерфакс». Представитель UC Rusal отказался комментировать сокращения. Однако новость о предстоящих увольнениях обсуждают муниципальные депутаты, мэры городов и местные профсоюзы. «Ведомости» оценили возможные сценарии развития событий.

Что происходит в Братске

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