Политика / Международные отношения

Парламент Армении избрал премьером лидера оппозиции

Никол Пашинян возглавил правительство после нескольких недель массовых протестов
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Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян избран парламентом на должность премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против – 42. Теперь кандидатуру Пашиняна должен утвердить президент Армении Армен Саркисян.

«Благодарю. Служу Армении и армянскому народу», – обратился Пашинян к парламентариям по итогам голосования.

Пашинян пришел к власти в результате начавшихся в апреле массовых уличных акций, поводом для которых стало назначение премьером  бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Протестующие добились его отставки. Пашинян избран премьером со второй попытки. На прошедших 1 мая выборах лидер оппозиции не набрал необходимого числа голосов депутатов.

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