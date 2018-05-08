Парламент Армении избрал премьером лидера оппозиции

Руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян Артем Геодакян/ТАСС

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян избран парламентом на должность премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против – 42. Теперь кандидатуру Пашиняна должен утвердить президент Армении Армен Саркисян.

«Благодарю. Служу Армении и армянскому народу», – обратился Пашинян к парламентариям по итогам голосования.

Пашинян пришел к власти в результате начавшихся в апреле массовых уличных акций, поводом для которых стало назначение премьером бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Протестующие добились его отставки. Пашинян избран премьером со второй попытки. На прошедших 1 мая выборах лидер оппозиции не набрал необходимого числа голосов депутатов.

Заметка дополняется...