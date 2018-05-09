Как в мире отреагировали на выход США из «ядерной сделки» с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана. Кроме того, он заявил, что немедленно подпишет документ о «санкциях самого высокого уровня» против Ирана. Трамп назвал Иран главным государством — спонсором международного терроризма, представляющим особую опасность из-за наличия потенциала создания ядерного оружия и средств его доставки. Большинство стран осудили решение США в отношении Ирана, но есть и те, кто поддержал позицию Вашингтона.

Реакция Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани заверил, что Тегеран намерен сохранить соглашение, несмотря на выход США. «С этого момента СВПД действует между Ираном и пятью другими странами», — сказал президент. Он подчеркнул, что Иран со своей стороны соблюдал условия «ядерной сделки». При этом Рухани добавил, что Иран в любое время, если это понадобится, возобновить обогащение урана — «в больших масштабах, чем раньше».

Депутаты парламента Ирана после заявления Трампа сожгли бумажный американский флаг, сообщает Associated Press. При этом они выкрикивали «Смерть Америке!».

Реакция партнеров по сделке с Ираном

Германия, Франция и Великобритания сожалеют в связи с решением Вашингтона выйти из сделки с Ираном, говорится в совместном заявлении канцлера Ангелы Меркель, президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Терезы Мэй. Они выразили приверженность СВПД и призвали Иран проявить сдержанность.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также отметил, что вместе с Британией и Германией будет работать над более широким соглашением, затрагивающим ядерную деятельность и стабильность на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии, Йемене и Ираке. Об этом он написал в Twitter.

Лондон не будет выходить из сделки с Ираном, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. «Великобритания остается твердо приверженной СВПД, и будет работать с тремя партнерами по ЕС и другими сторонами, чтобы сохранить его. Ожидаем больших подробностей по планам США», — написал Джонсон в Twitter.

Москва глубоко разочарована решением Трампа отказаться от сделки с Ираном, заявило Министерство иностранных дел России. «План действий не принадлежит только США, а является достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации», — подчеркнули в МИДе.

Китай сожалеет в связи с решением США выйти из соглашения по иранской ядерной программе, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. «Китайская сторона, придерживаясь объективного и ответственного подхода, будет поддерживать диалог со всеми сторонами, продолжит защищать и выполнять всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана», — сказал он.

Бывший президент США Барак Обама назвал решение Дональда Трампа «серьезной ошибкой». «Я уверен, что решение поставить СВПД под угрозу без каких-либо нарушений соглашения со стороны Ирана — это серьезная ошибка. Без СВПД США в конечном итоге рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении экс-президента.

Реакция других стран и международных организаций

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок призвал страны продолжать диалог в связи с выходом США из иранской «ядерной сделки» и сообщил, что ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем заседания Совета Безопасности ООН на следующей неделе.

Италия поддержала европейских партнеров в вопросе сохранения сделки с Ираном. Соглашение с Тегераном способствует безопасности в регионе и препятствует распространению ядерного оружия, написал премьер-министр Италии Паоло Джентилони в Twitter.

Токио поддерживает ядерное соглашение, которое служит укреплению политики нераспространения и вносит вклад в дело стабильности на Ближнем Востоке, заявило министерство иностранных дел Японии. «Наша страна и впредь будет поддерживать соглашение, поддерживать тесное взаимодействие и вести обсуждение со всеми заинтересованными странами», — отмечается в заявлении.

ОАЭ поддержали решение США выйти из сделки с Ираном. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ отметило, что соглашение «не гарантирует неполучение Ираном ядерного оружия в будущем» и призвало мировое сообщество прислушаться к позиции американского президента.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с решением США выйти из СВПД и начать восстановление американских санкций. Об этом он написал в Twitter. Гутерриш считает, что СВДП является важнейшим достижением в сфере нераспространения ядерного оружия и дипломатии, а также вносит важный вклад в обеспечение регионального и международного мира и безопасности.

Снятие санкций, связанных с ядерным оружием, оказывает положительное влияние на торгово-экономические отношения с Ираном, отметила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини. «Меня особенно беспокоит объявление о новых санкциях. Я буду консультироваться со всеми нашими партнерами в ближайшие часы и дни, чтобы оценить их последствия. ЕС намерен действовать в соответствии с его интересами безопасности и защищать свои экономические инвестиции», — подчеркнула она. Могерини также напомнила, что «ядерная сделка» с Ираном является кульминацией 12-летней дипломатической работы.