Госдума придумала наказание за вмешательство Запада в выборы

Мера позволит предотвратить попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в Российской Федерации, говорится в проекте закона Евгений Разумный / Ведомости

Члены всех думских фракций - единоросс Виктор Пинский, справедливоросс Михаил Емельянов, коммунист Юрий Синельщиков и Алексей Диденко (ЛДПР) - внесут поправки в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Поправки расширяют перечень нежелательных в России организаций: согласно тексту (есть у «Ведомостей»), деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории России в случае, если организация вмешивалась в выборные процессы (вела деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума).

«Мера позволит предотвратить попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в Российской Федерации и реализацию избирательных прав граждан Российской Федерации и права на участие в референдуме», - сказано в проекте закона.

«Иностранные государства не скрывают, что пытаются влиять на выборы в России, в том числе через различные международные некоммерческие организации, которые работают на нашей территории. Мы предлагаем механизм, который защитит наши выборы от влияния извне. В случае если организация попытается нарушить запрет как-либо влиять на выборы, вообще участвовать в выборном процессе, она будет признана нежелательной. А это значит, что она должна будет немедленно прекратить свою деятельность в нашей стране», - объяснил Пинский.

При признании организации «нежелательной» в России будут заблокированы ее счета и имущество. Организации запретят создавать на территории России структурные подразделения и распространять информационные материалы. Въезд в Россию лиц, участвующих в деятельности такой организации, ограничат. Будет также ограничено право «нежелательной» организации учреждать российские некоммерческие, общественные и религиозные организации, создавать филиалы.

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