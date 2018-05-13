Кадыров подтвердил чеченское происхождение напавшего на прохожих в Париже

Кадыров также выразил соболезнования родственникам погибшего при нападении Михаил Метцель / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что Хасан Азимов, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, имел чеченское происхождение. При этом он возложил ответственность за действия преступника на французские власти. «Хасан вырос во Франции и преступником стал в этой стране. Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе!» – написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, Азимов по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России, но в 20 лет не поменял его. Кадыров также выразил соболезнования родственникам погибшего при нападении.

Ранее французские СМИ сообщили, что 20-летний выходец из Чечни в 2010 г. получил гражданство Франции. Азимов числился в базе данных полиции как лицо, склонное к радикальной исламистской деятельности, сообщало AFP. К числу подозрительных лиц он был отнесен из-за того, что у него были связи с неким человеком, находящимся в Сирии. Полиция задержала родителей молодого человека для допроса.

Нападение произошло 12 мая около 21.30 по местному времени (22.30 мск). Мужчина ударил ножом нескольких случайных прохожих. По данным полиции, пострадали пять человек, один из них скончался от полученных ранений, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Также преступник пытался войти в расположенные рядом бары и рестораны, но спрятавшиеся там люди не пустили его. Полиция сначала пыталась задержать мужчину с помощью электрошокеров, но ей это не удалось. После этого нападавший был застрелен.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство», заявив, что нападение совершил один из ее «солдат». По данным агентства Reuters, нападавший во время атаки кричал «Аллах акбар».

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападавшего террористом. Дело расследует антитеррористическое подразделение парижской полиции.