«РИА Новости» узнали о возможной смене председателя Конституционного суда

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который занимает этот пост с 2003 г., может уйти в отставку в текущем году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ситуацией Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин, который занимает этот пост с 2003 г., может уйти в отставку в текущем году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ситуацией. Собеседник агентства не исключил, что место Зорькина займет начальник государственно-правового управления (ГПУ) президента Лариса Брычева. Ее он называет «одним из самых достойных кандидатов» на эту должность.

Кандидаты на замену Брычевой уже есть, утверждает источник. По его словам, рассматриваются кандидатуры руководителя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова.

В Конституционный суд, помимо Брычевой, может «в скором времени» уйти и Александр Бастрыкин, рассказал собеседник агентства. Сейчас Бастрыкин - председатель Следственного комитета России (СКР), в КС будет судьей, следует из его слов. Отставки действующих судей не потребуется, поскольку в КС есть несколько вакантных мест, пишет «РИА Новости».

По данным собеседника агентства, причина смены председателя Конституционного суда - здоровье 75-летнего Зорькина. «Его полномочия главы КС недавно были продлены, но Валерий Дмитриевич (Зорькин) сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента», — говорит источник.

Представитель пресс-службы КС в беседе с «Интерфаксом» не стал комментировать сообщения о планах Зорькина оставить свой пост. «Такой информацией мы не располагаем, а слухи не комментируем», - заявил он.

Зорькин был переназначен председателем Конституционного суда только в конце января. Это уже пятый его срок на этом посту подряд. В 1991 г. Зорькин стал первым руководителем новообразованного КС, но после событий сентября-октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи. В 2003 г. он вернулся на пост председателя КС.

Лариса Брычева бессменно руководит главным государственно-правовым управлением президента с 1999 г. Последние 14 лет - и при Владимире Путине, и при Дмитрии Медведеве - совмещает эту должность с должностью помощника президента. Была одним из инициаторов реорганизации президентской администрации, в результате которой число управлений и заместителей руководителя администрации сократилось. В 2014 г. Брычева отчитала депутатов Госдумы, назвав качество законов «близким к катастрофе» и рекомендовав парламентариям «притормозить».

Александр Бастрыкин в 2007 г. возглавил Следственный комитет при прокуратуре, на базе которого в 2011 г. был создан Следственный комитет России. Осенью 2016 г. собеседник «Ведомостей» в спецслужбах называл отставку Бастрыкина «весьма вероятной», но отмечал, что окончательное решение не принято. Вскоре после этого издание Legal Report сообщило, что Бастрыкин подал президенту прошение об отставке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что ему о прошении неизвестно.

Песков пока не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, действительно ли Брычева может покинуть администрацию Кремля и возглавить КС.

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