Владимир Литвиненко отсудил у «Трансперенси» и журналистов 10 млн рублей



Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Ректор Санкт-Петербургского горного университета и совладелец «Фосагро» Владимир Литвиненко отсудил 10 млн рублей по иску о защите чести и достоинства после публикаций «Трансперенси интернешнл - Россия», газеты «Деловой Петербург», заподозривших его в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Суд признал не соответствующей действительности информацию в публикациях, а также взыскал в пользу истца с «Делового Петербурга» - 4 млн руб.; с «Трансперенси интернешнл - Россия» - 5 млн руб. Еще 1 млн руб. Литвиненко, согласно решению суда, должны выплатить журналисты «Делового Петербурга», которые работали над материалом, послужившим причиной иска. Судья Василеостровского районного суда Галина Быстрова рассматривала иск в закрытом режиме.

Изначально Литвиненко требовал в суде от правозащитной организации и журналистов выплатить ему 65 млн руб. Из них 30 млн руб. он рассчитывал получить от «Трансперенси интернешнл - Россия», 20 млн – от «Делового Петербурга», 5 млн - от трех журналистов этого издания, а 10 млн - от «Оффшорам-нет.ру». Позднее иск к «Оффшорам-нет.ру» был выделен в отдельное производство.

Литвиненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против «Трансперенси интернешнл – Россия», газеты «Деловой Петербург» и сайта «Оффшорам-нет.ру» в сентябре 2017 г. Он требовал признать не соответствующими действительности сведения, изложенные в расследовании «Трансперенси» «Миллиардер с горы».

Это расследование было посвящено сделкам с недвижимостью, которые, как считает «Трансперенси интернешнл», Литвиненко заключал в качестве ректора Горного института (сейчас Санкт-Петербургский горный университет) и которые привели к тому, что на университетской земле на Васильевском острове вместо новых лабораторных и учебных помещений был построен элитный жилой комплекс.

По мнению ректора, публикации «унизительного содержания, в которых домыслы выданы за факты», опорочили его честь, достоинство и доброе имя. Он подчеркивал, что в части материалов отсутствует «прямая словесная негативная оценка», но сведения подаются так, что читатель из контекста статьи самостоятельно делает такой вывод, напоминает агентство.

Литвиненко известен как человек, под руководством которого когда-то защитил кандидатскую диссертацию президент Владимир Путин. В ходе президентских выборов 2018 г. ректор Санкт-Петербургского горного университета занимал пост соруководителя предвыборного штаба политика. В 2016 г. ректор стал долларовым миллиардером, доведя свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций. Литвиненко является богатейшим ректором России с официально задекларированным доходом в 195 млн руб. за 2016 г. Российский Forbes оценивает его состояние в $900 млн.