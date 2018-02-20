Соруководитель предвыборного штаба Путина будет судиться со СМИ в закрытом режиме

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против «Трансперенси интернешнл – Россия», газеты «Деловой Петербург» и сайта «Оффшорам-нет.ру» в сентябре 2017 г. Сергей Вдовин / Интерпресс / ТАСС

Василеостровский суд Санкт-Петербурга проведет в закрытом режиме весь процесс по иску ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко к «Трансперенси интернешнл – Россия», «Деловому Петербургу» и сайту «Оффшорам-нет.ру». Такое решение суд принял во вторник, 20 февраля, на предварительном заседании, сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель «Команды 29», которая представляет интересы «Трансперенси».

По его словам, суд удовлетворил ходатайство истца – Литвиненко ссылался на то, что в ходе процесса якобы будут исследоваться детали его частной жизни. «Сторона защиты решительно возражает против закрытия процесса, — заявил Павлов. — Речь идет не о частной жизни сопредседателя предвыборного штаба Путина, а о его публичной деятельности». «Мы на каждом заседании будем настаивать», чтобы оно проводилось в открытом режиме, продолжает Павлов. Тем более сегодня никаких данных о частной жизни истца не приводилось. Отдельного внимания, по словам Павлова, заслуживает заявленная причина закрытия процесса: якобы в процессе доказывания ответчиками достоверности информации о коррупционной деятельности Литвиненко «станут доступны домыслы», формирующие «негативный образ коррупционера». Следующее заседание по делу назначено на 1 марта.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против «Трансперенси интернешнл – Россия», газеты «Деловой Петербург» и сайта «Оффшорам-нет.ру» в сентябре 2017 г. Литвиненко требует признать не соответствующими действительности сведения, изложенные в расследовании «Трансперенси» «Миллиардер с горы». Расследование посвящено сделкам с недвижимостью, которые, как считает «Трансперенси интернешнл», Литвиненко заключал в качестве ректора Горного института (сейчас Санкт-Петербургский горный университет) и которые привели к тому, что на университетской земле на Васильевском острове вместо новых лабораторных и учебных помещений был построен элитный жилой комплекс.

Общая сумма исковых требований Литвиненко - 65 млн руб. 30 млн он рассчитывает получить от «Трансперенси интернешнл - Россия», 20 млн – от «Делового Петербурга», 5 млн - от трех журналистов этого издания, а 10 млн - от «Оффшорам-нет.ру». Владимир Литвиненко - ректор Горного университета с 1994 г.

О том, что Литвиненко назначен сопредседателем предвыборного штаба Путина, стало известно 25 января. Литвиненко известен как человек, под руководством которого когда-то защитил кандидатскую диссертацию президент Путин. В 2016 г. ректор стал долларовым миллиардером, доведя в апреле 2016 г. свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций. Литвиненко является богатейшим ректором России с официально задекларированным доходом в 195 млн руб. за 2016 г.

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