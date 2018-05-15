Политика / Социальная политика

Путин поручил Медведеву заняться молодежной политикой

После серии митингов Росмолодежь переподчинили напрямую правительству
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) будет напрямую подчиняться правительству. Об этом говорится в подписанном Владимиром Путиным указе о новой структуре органов исполнительной власти. В прошлом правительстве агентство подчинялось Министерству образования и науки.

Что такое Росмолодежь

Росмолодежь была образована в 2008 г., ее первым руководителем стал основатель движения «Наши» Василий Якеменко. Агентство занимается нравственным и патриотическим воспитанием молодежи, курирует добровольческую деятельность, разрабатывает молодежные программы, взаимодействует с общественными организациями и движениями.

Расходы на молодежь

В 2017 году бюджет Росмолодежи резко вырос: было потрачено 7,4 млрд рублей против 2,15 млрд годом ранее и 1,3 млрд в 2015 г.  Почти 4,5 млрд рублей (то есть более половины своего бюджета) Росмолодежь потратила на организацию Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Также ведомство активно раздает премии и гранты. Например, 63 млн рублей было потрачено на премии лауреатам Всероссийского кавказского форума

В марте 2017 г. Росмолодежь возглавил выходец из «Молодой гвардии «Единой России», начальник департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока администрации президента Александр Бугаев. Среди самых крупных мероприятий, в организации которых принимало участие ведомство за последнее время, - Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Росмолодежь также является организатором крупнейшего молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» и ранее была организатором форума «Селигер».

Подчинение федерального агентства или службы напрямую правительству, а не профильному министерству – сильный шаг, рассуждает сотрудник аппарата правительства. По его словам, так поступают, когда хотят подчеркнуть важность направления, которым занимается ведомство. Например, в прошлом правительстве напрямую Медведеву подчинялись только Федеральная антимонопольная служба, Роспотребназор, Ростехназдор, Федеральное агентство по делам научных организаций и Россотрудничество.

Приоритет для Путина

Тема молодежи была одной из самых важных в президентской кампании Владимира Путина. Он несколько встречался со школьниками и студентами, принял участие в телевизионном шоу «Недетский разговор» в образовательном центре «Сириус», а в день объявления о своем выдвижении встретился с добровольцами.

Вопрос о необходимости изменения государственной молодежной политики стал для властей особенно актуальным после массовых антикоррупционных митингов, организованных Алексеем Навальным в марта 2017 г. после выхода его фильма «Он вам не Димон». В расследовании  рассказывалось о недвижимости, которой якобы владеет через доверенных лиц Медведев. Среди участников митингов, в том числе и задержанных полицией, оказалось немало подростков. На следующие акции, организованные Навальным, также приходило много школьников старших классов и студентов. В связи с этим в школах и вузах неоднократно проводились разъяснительные беседы, а в интернете появились многочисленные видео- и аудиозаписи, где учителя объясняют, почему школьники не должны участвовать в акциях протеста.

Председатель комитета Госдумы по делам молодежи Михаил Дягтерев  в беседе с корреспондентом «Ведомостей» не исключил, что на решение президента и премьера могло повлиять участие молодежи в акциях Навального. «Молодежная политика - это не только образование. Это немного и спорт, и творчество, и досуг, и туризм, и наука. Молодежная политика - это очень важно, это про будущее и это межведомственный вопрос», – подчеркнул депутат.

Молодежная политика будет одним из приоритетов для первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, и ему легче взаимодействовать с премьером, а не с профильным министром, объясняет федеральный чиновник смысл решения о переподчинении Росмолодежи. «Будет меньше согласований. Плюс у Сергея Владиленовича [Кириенко] и Дмитрия Анатольевича [Медведева] отличные отношения», – подчеркивает собеседник «Ведомостей».

Намерение Кириенко сфокусироваться на молодежной политике подтверждают и собеседники, близкие к администрации президента. По их словам, Кириенко считает важным, например, развитие добровольческой деятельности. В прошлом году на «Территории смыслов на Клязьме» он рассказывал о том, как важно, чтобы молодежь участвовала в проектировании своего будущего.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова отказалась комментировать «Ведомостям» смысл предложения о переподчинении Росмолодежи напрямую правительству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяет, что связи между повышением статуса Росмолодежи и активным участием молодых людей в протестных акциях нет. «Молодежь - это будущие кадры, которые будут обеспечивать темпы развития [страны]», — пояснил он «Ведомостям» смысл решения президента.

Логичное решение

Росмолодёжь традиционно была ведомством в зоне влияния внутриполитического блока администрации президента, поэтому переподчинение  приводит ситуацию в соответствие со сложившимся положением дел, рассуждает политолог Александр Пожалов: «Тем более что власть намерена и далее делать ставку на поддержку волонтерства: это способ перенаправить активность пассионарной молодёжи от политической в социально-общественную сферу и решить проблему её первого трудоустройства».

В указе Путина о структуре правительства сказано, что за молодежную политику помимо профильного агентства будет отвечать и новое Министерство науки и высшего образования. По мнению Пожалова, после разделения Минобрнауки на два министерства – общего и высшего образования – было бы нелогично подчинять Росмолодежь только одному из ведомств. «Наконец, это решение может быть связано с тем, что  нет итоговой фигуры нового министра общего образования», – резюмирует эксперт.

Это сигнал, что молодежная политика становится важным направлением, при этом для обоих новых министерств она становится лишней, полагает политолог Михаил Виноградов. На такое решение могло повлиять и участие молодежи в протестных митингах, допускает он: «Другое дело, что Росмолодежь пока не нашла своего места в строю, а успехи власти в молодежной политике быстро девальвируются: только молодежь хорошо проголосует - ей блокируют сайты и мессенджеры».

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