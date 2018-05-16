Путин подписал указ о новой структуре правительства

Сразу после встречи Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Екатерина Штукина / ТАСС

Премьер Дмитрий Медведев вечером во вторник представил президенту Владимиру Путину свои предложения по новой структуре федеральных органов власти. Как заявил премьер, действующая структура правительства доказала свою работоспособность, поэтому «каких-то принципиальных, масштабных изменений не предлагается». Единственной реформой должно стать разделение Министерства образования и науки на два отдельных ведомства: Министерство просвещения займется школами и средним специальным образованием, а Министерство науки и высшего образования – деятельностью научных учреждений, высших учебных заведений и развитием науки в целом. По мнению Медведева, это позволит «лучше сконцентрировать наши возможности» по развитию системы образования. Предложения по персональному составу нового правительства Медведев пообещал представить Путину в пятницу.

Сразу после встречи Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Помимо разделения Минобрнауки он также предусматривает упразднение правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства (ее возглавлял министр Михаил Абызов) и Федерального агентства научных организаций, переименование Министерства связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и передачу Минпромторгу от Минэкономразвития руководства российскими торгпредствами за рубежом. Кроме того, указом установлено, что у премьера теперь будет не девять, а 10 заместителей, в том числе первый вице-премьер – министр финансов (как ожидается, этот пост займет нынешний глава Минфина Антон Силуанов), вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (эту должность предполагается сохранить за Юрием Трутневым) и вице-премьер – руководитель аппарата правительства (на этот пост Медведев предложил главу контрольного управления президента Константина Чуйченко).

Правительство в его нынешней слабой субъектности в целом удовлетворяет политическое руководство, констатирует политолог Михаил Виноградов: «Оно не собирает особых ожиданий и не слишком активно в привлечении негатива. Там, где негатив несколько зашкаливает, например в спорте или науке, идет ротация, призванная выглядеть как извлечение уроков из конфликтных ситуаций. Так, на спорт поставили [вице-премьера] Ольгу Голодец с пониманием, что больших прорывов в спорте не будет, но она не будет притягивать к себе избыточный негатив просто собственными талантами». «Чем чаще Путин использует слова «обновление» и «рывок» в своей риторике, тем более консервативным он становится в реальных делах», – полагает политолог Аббас Галлямов. Новых лиц в правительстве пока не появилось, структура тоже сохранена, а перемены носят в основном декоративный характер, отмечает он: «Очевидно, что новый срок Путина пройдет под лозунгом «Минимум перемен, да здравствует стабильность!». Такой настрой будет все меньше соответствовать ожиданиям общества, которое все больше хочет каких-то изменений».

Разделение Минобрнауки на первый взгляд кажется разумным, ведь сочетание управления фундаментальной наукой и детскими садами в одном ведомстве выглядело странно, говорит замдиректора Института проблем передачи информации РАН, один из основателей сообщества «Диссернет», Михаил Гельфанд. Другое дело, что в России подобные преобразования нередко призваны не улучшить управление, а достичь каких-то иных целей: недаром во времена хрущевских административных преобразований шутили, что Министерство путей сообщения разделят на «министерство туда» и «министерство сюда». В принципе новое разделение логично, учитывая стремление нынешних управленцев сблизить фундаментальную науку с вузами, соглашается эксперт по госуправлению Павел Кудюкин. Но этот вопрос представляется второстепенным, говорит он: важнее, какую политику будут проводить новые министры и какими окажутся их полномочия.