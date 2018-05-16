Путин обсудил самую проблемную часть госпрограммы вооружений

Отдельно президент подчеркнул необходимость укрепления морской компоненты стратегических ядерных сил, что повысит роль ВМФ в обеспечении ядерного сдерживания PA Images/ТАСС

«Как и прежде, требования к качеству, к срокам выполнения заданий гособоронзаказа должны оставаться самыми жесткими», – заявил президент Владимир Путин, открывая в среду в Сочи второе из серии традиционных совещаний по вопросам оборонной промышленности и военного строительства. Такие совещания традиционно проводятся раз в полгода уже более пяти лет.

Судя по вступительному слову президента, основной темой совещания, большая часть которого прошла в закрытом для прессы режиме, стало военно-морское строительство и кораблестроение. «В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок. При этом в связи с сохраняющейся угрозой вылазок террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту», – сказал Путин.

Он напомнил, что за последние годы заметно расширилась география присутствия российского Военно-морского флота, прежде всего в Средиземном море, в Северной Атлантике и морском пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, а «высокая боеготовность и эффективность Военно-морских сил – это важнейший фактор экономической безопасности страны, поддержания стратегического паритета и в целом значимый инструмент обеспечения наших национальных интересов».

2,5 трлн рублей было предусмотрено на нужды ВМФ в госпрограмме вооружений на 2011–2020 гг. В отношении новой госпрограммы вооружений на 2017–2027 гг. эта сумма не раскрывалась, но, по оценке СМИ, она примерно равна предыдущей по номиналу.

Отдельно президент подчеркнул необходимость укрепления морской компоненты стратегических ядерных сил, что повысит роль ВМФ в обеспечении ядерного сдерживания. Но кроме этого необходимо и создание многоцелевых корабельных группировок, которые должны надежно парировать военные угрозы с морских направлений, отметил Путин: «При этом особое внимание прошу обратить на координацию действий таких группировок с Воздушно-космическими силами, другими частями и соединениями вооруженных сил».

Ставшая гораздо более активной в последние годы боевая служба ВМФ вошла в противоречие с состоянием кораблестроения и судоремонта, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Ввод в строй крупных единиц, таких как фрегаты и корветы, задерживается из-за проблем с импортозамещением украинских и немецких двигательных установок, ремонт интенсивно эксплуатируемых крупных кораблей советских проектов тоже тормозится из-за проблем судоремонтной промышленности.

Видимо, это стало одной из причин обозначившегося в последние годы крена в сторону строительства оснащенных ракетами «Калибр» малых ракетных кораблей проектов 21631 и 22800, а также слабовооруженных патрульных кораблей проекта 22160, полагает эксперт. По его словам, об импортозамещении двигательных установок стоило подумать гораздо раньше 2014 г. В сложившейся ситуации, когда результаты импортозамещения еще не начали сказываться на строительстве крупных судов для ВМФ, а испытания ряда новых типов кораблей и их вооружения еще не завершены, целесообразнее закупить для морской авиации дополнительное количество многофункциональных истребителей Су-30СМ, заключает Макиенко.