Политика / Власть

20 самых богатых губернаторов. Рейтинг доходов – 2017

Лидером оказался врио губернатора Красноярского края
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«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г. В настоящий момент опубликованы декларации 74 из 85 глав региона.

Первую строчку рейтинга богатейших губернаторов занимает врио главы Красноярского края Александр Усс, назначенный на эту должность в сентябре 2017 г. Он стал лидером и по личному, и по семейному доходу, сместив на второе место президента Татарстана Рустама Минниханова.

В 2016 г. второе место рейтинга доходов губернаторов занимал руководитель Брянской области Александр Богомаз. По данным на 17 мая, его декларация пока не опубликована.

20 руководителей регионов, получивших наибольший доход

Фамилия, имя Регион Семейный доход, млн руб. Личный доход, млн руб. Имущество – 2017
2017 2016 Глава региона Супруг/супруга Недвижимость, кв.м Земля, кв.м Автомобили, шт.
1 Усс Александр (врио) Красноярский край 274,16   221,63* 52,53 4400,3 300329 3  
2 Минниханов Рустам Республика Татарстан 145,21 2 358,2 7,77 137,44 786,5 2190,9 0  
3 Дубровский Борис Челябинская область 62,55 76,2 60,42 2,13 1908 6452,6 2  
4 Никитин Андрей Новгородская область 61,44   12,19 49,25 496,1 14221 2  
5 Воробьев Андрей Московская область 57,63 97,9 53,13   195** 0 0  
6 Никитин Глеб (врио) Нижегородская область 54,50   15,74 38,76 527,4 1500 3  
7 Голубев Василий Ростовская область 54,48 70,7 6,39 48,09 4389,7 14398 1  
8 Жвачкин Сергей Томская область 44,44 28 43,72 0,72 2216 13721 0  
9 Бречалов Александр Удмуртская республика 39,00 9,3 34,10 4,90 229,5 2193 2  
10 Битаров Вячеслав Республика Северная Осетия - Алания 37,77 31,6 37,77   489,4 0 1  
11 Кожемяко Олег Сахалинская область 25,24 27,2 25,24   351,7 45000 0  
12 Кобылкин Дмитрий Ямало-Ненецкий АО 24,48 20,1 24,29 0,19 257 3684 1  
13 Аксёнов Сергей Республика Крым 22,54 35,5 2,64 19,90 659,2 0 1  
14 Тарасенко Андрей Приморский край 22,26 3,4 16,14 6,12 900,1 3800 1  
15 Кара-оол Шолбан Республика Тыва 20,67 6,5 13,64 7,03 204,1 8347 1  
16 Дрозденко Александр Ленинградская область 18,04 109,0 3,78 14,26 770,5 5300,2 2  
17 Шпорт Вячеслав Хабаровский край 17,29 13,6 16,52 0,77 703,2 4167,0 1  
18 Дюмин Алексей Тульская область 15,36 17,4 5,64 9,73 643,1 3127 2  
19 Куйвашев Евгений Свердловская область 13,39 13,3 5,41 7,98 497,4 0 1  
20 Левченко Сергей Иркутская область 12,62 84,0 4,95 7,67 214,6 1283 1  
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*  Из них в 2017 г. 192,95 млн руб. дохода получено в наследство
**Квартира находится в собственности несовершеннолетнего ребенка губернатора, следует из декларации
Данные администраций и правительств регионов, расчеты «Ведомостей»
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