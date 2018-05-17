20 самых богатых губернаторов. Рейтинг доходов – 2017

Евгений Разумный / Ведомости

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г. В настоящий момент опубликованы декларации 74 из 85 глав региона.

Первую строчку рейтинга богатейших губернаторов занимает врио главы Красноярского края Александр Усс, назначенный на эту должность в сентябре 2017 г. Он стал лидером и по личному, и по семейному доходу, сместив на второе место президента Татарстана Рустама Минниханова.

В 2016 г. второе место рейтинга доходов губернаторов занимал руководитель Брянской области Александр Богомаз. По данным на 17 мая, его декларация пока не опубликована.