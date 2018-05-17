20 самых богатых губернаторов. Рейтинг доходов – 2017
Лидером оказался врио губернатора Красноярского края
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Евгений Разумный / Ведомости
«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г. В настоящий момент опубликованы декларации 74 из 85 глав региона.
Первую строчку рейтинга богатейших губернаторов занимает врио главы Красноярского края Александр Усс, назначенный на эту должность в сентябре 2017 г. Он стал лидером и по личному, и по семейному доходу, сместив на второе место президента Татарстана Рустама Минниханова.
В 2016 г. второе место рейтинга доходов губернаторов занимал руководитель Брянской области Александр Богомаз. По данным на 17 мая, его декларация пока не опубликована.
20 руководителей регионов, получивших наибольший доход
|№
|Фамилия, имя
|Регион
|Семейный доход, млн руб.
|Личный доход, млн руб.
|Имущество – 2017
|2017
|2016
|Глава региона
|Супруг/супруга
|Недвижимость, кв.м
|Земля, кв.м
|Автомобили, шт.
|1
|Усс Александр (врио)
|Красноярский край
|274,16
|221,63*
|52,53
|4400,3
|300329
|3
|2
|Минниханов Рустам
|Республика Татарстан
|145,21
|2 358,2
|7,77
|137,44
|786,5
|2190,9
|0
|3
|Дубровский Борис
|Челябинская область
|62,55
|76,2
|60,42
|2,13
|1908
|6452,6
|2
|4
|Никитин Андрей
|Новгородская область
|61,44
|12,19
|49,25
|496,1
|14221
|2
|5
|Воробьев Андрей
|Московская область
|57,63
|97,9
|53,13
|195**
|0
|0
|6
|Никитин Глеб (врио)
|Нижегородская область
|54,50
|15,74
|38,76
|527,4
|1500
|3
|7
|Голубев Василий
|Ростовская область
|54,48
|70,7
|6,39
|48,09
|4389,7
|14398
|1
|8
|Жвачкин Сергей
|Томская область
|44,44
|28
|43,72
|0,72
|2216
|13721
|0
|9
|Бречалов Александр
|Удмуртская республика
|39,00
|9,3
|34,10
|4,90
|229,5
|2193
|2
|10
|Битаров Вячеслав
|Республика Северная Осетия - Алания
|37,77
|31,6
|37,77
|489,4
|0
|1
|11
|Кожемяко Олег
|Сахалинская область
|25,24
|27,2
|25,24
|351,7
|45000
|0
|12
|Кобылкин Дмитрий
|Ямало-Ненецкий АО
|24,48
|20,1
|24,29
|0,19
|257
|3684
|1
|13
|Аксёнов Сергей
|Республика Крым
|22,54
|35,5
|2,64
|19,90
|659,2
|0
|1
|14
|Тарасенко Андрей
|Приморский край
|22,26
|3,4
|16,14
|6,12
|900,1
|3800
|1
|15
|Кара-оол Шолбан
|Республика Тыва
|20,67
|6,5
|13,64
|7,03
|204,1
|8347
|1
|16
|Дрозденко Александр
|Ленинградская область
|18,04
|109,0
|3,78
|14,26
|770,5
|5300,2
|2
|17
|Шпорт Вячеслав
|Хабаровский край
|17,29
|13,6
|16,52
|0,77
|703,2
|4167,0
|1
|18
|Дюмин Алексей
|Тульская область
|15,36
|17,4
|5,64
|9,73
|643,1
|3127
|2
|19
|Куйвашев Евгений
|Свердловская область
|13,39
|13,3
|5,41
|7,98
|497,4
|0
|1
|20
|Левченко Сергей
|Иркутская область
|12,62
|84,0
|4,95
|7,67
|214,6
|1283
|1
* Из них в 2017 г. 192,95 млн руб. дохода получено в наследство
**Квартира находится в собственности несовершеннолетнего ребенка губернатора, следует из декларации
Данные администраций и правительств регионов, расчеты «Ведомостей»