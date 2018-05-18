Политика / Власть

Чем интересны новые члены правительства

Самое важное о трудовых биографиях пяти вице-премьеров и девяти министров
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Президент Владимир Путин подписал указы о вице-премьерах и министрах нового правительства. Всего в правительстве будет 14 новичков: семь вице-премьеров и девять министров.

Татьяна Голикова, вице-премьер, куратор социальной политики

Карьерный финансист и супруга тогдашнего министра промышленности Виктора Христенко Татьяна Голикова в 2007 г. стала министром здравоохранения и социального развития. За пять лет ее работы на этом посту единый социальный налог был заменен страховыми взносами, а ставка выросла с 26 до 34% (правда, впоследствии снижена до 30%). Одним их своих главных достижений Голикова неоднократно называла существенный рост пенсий с 2010 г. благодаря переоценке трудового стажа в советское время. В 2012-2013 г. она в должности помощника Путина занималась проблемами Абхазии и Южной Осетии, а затем возглавила Счетную палату. В своих докладах ведомство неоднократно критиковало правительство за качество бюджетного планирования (например, за прогноз цен на нефть), неэффективные расходы и слабую проработку антикризисных мер. В своем последнем выступлении в Госдуме в качестве председателя Счетной палаты Голикова так расчувствовалась, что даже заплакала.

Алексей Гордеев, вице-премьер, куратор сельского хозяйства

Гордеев в первый раз стал министром сельского хозяйства в 1999 г. (а в 2000-м получил еще и ранг вице-премьера). Именно он, по сути, разработал стратегию и госпрограмму развития сельского хозяйства, которая позволила достигнуть импортозамещения по свинине и мясу птицы, а также существенно увеличила аграрный экспорт. В 2009 г. неожиданно уехал руководить Воронежской областью – хотя никогда до этого в ней не жил, не работал и даже не служил. В декабре 2017 г. так же неожиданно стал полпредом президента в Центральном федеральном округе. Возвращение Гордеева в Белый дом отрасль воспринимает в связке с назначением министром сельского хозяйства теперь уже бывшего председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева. Союз Гордеева как стратега и Патрушева как финансиста позволит дать новый толчок развитию агропромышленного комплекса, считает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Юрий Борисов, вице-премьер, куратор оборонно-промышленного комплекса

Кадровый военный, Юрий Борисов в 1998 г. уволился из армии и возглавил НТЦ «Модуль», занимавшийся разработкой авионики. Спустя пять лет ушел в чиновники – работал в Федеральном агентстве по промышленности, Минпроторге (где курировал, в частности, создание национальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС) и Военном-промышленной комиссии при правительстве РФ. В 2012 г. вернулся в армию, став заместителем министра обороны по вооружению. На этом посту Борисов смог нормализовать отношения между Минобороны и предприятиями военно-промышленного комплекса. Они ухудшились при министре обороны Анатолии Сердюкове, который развязал ценовую войну в гособоронзаказе, стараясь максимально экономить бюджетные деньги. Именно он курировал разработку новейших вооружений, о которых Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в марте 2018 г.

Максим Акимов, вице-премьер, куратор транспорта, связи и цифровизации экономики

Имя Максим Акимов сделал в себе в Калужской области. В 2004 г. он стал мэром Калуги, а спустя три года – вице-губернатором области и отвечал, в частности, за работу с инвесторами. Калужская область – один из признанных лидеров среди российских регионов по привлечению инвестиций, в том числе иностранных. Во многом – благодаря индустриальным паркам и особой экономической зоне, что были созданы региональными властями. Калужская область за последние 10 лет стала крупным центром автомобилестроения: там построили свои заводы концерны Volkswagen, Volvo, PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors. В 2012 г., после назначения Дмитрия Медведева премьер-министром, Акимов становится заместителем руководителя аппарата правительства (то есть заместителем Сергея Приходько) c широкими полномочиями. Он курировал финансово-экономические вопросы, развитие промышленности (кроме оборонного сектора) и связи. Его работа в аппарате правительства не предполагала публичности, однако в последние годы Акимова часто называли потенциальным претендентом на различные посты, а в последние месяцы многие источники с уверенностью говорили о том, что именно ему будет поручено заниматься цифровизацией страны.

Константин Чуйченко, вице-премьер и руководитель аппарата правительства

Однокурсник и даже одногруппник Дмитрия Медведева по юридическому факультету Ленинградского государственного университета. Вскоре после прихода к власти Владимира Путина возглавил юридический департамент «Газпрома». Это была крайне важная позиция: в то время концерн вел активную и в большинстве случаев удачную борьбу за возвращение или поглощение самых разных активов от «Сибура» до НТВ и переходил на новый формат отношений с зарубежными потребителями – в первую очередь с Украиной. В 2008 г., когда Медведев стал президентом, Чуйченко был назначен руководителем контрольного управления его администрации. Занимал эту должность в течение 10 лет, в том числе весь третий президентский срок Владимира Путина. В новом правительстве он будет одним из немногих чиновников, по-настоящему близким к Дмитрию Медеведеву. Что совсем необычно, его заместителем будет Сергей Приходько, который был вице-премьером и руководителем аппарата Белого дома в предыдущем составе правительства.

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства

40-летний сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Дмитрий Патрушев сделал довольно типичную для сыновей ближайших соратников Владимира Путина быструю и успешную карьеру. С 2004 г. работал во Внешторгбанке, а в 2007 г. – то есть в 30 лет – назначается старшим вице-президентом ВТБ. Еще спустя три года становится председателем Россельхозбанка. Россельхозбанк – крупнейший кредитор сельского хозяйства, поэтому Патрушев хорошо знает проблемы отрасли, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако результаты работы банка под руководством Патрушева, мягко говоря, неоднозначны. Банк убыточен и постоянно докапитализируется за счет бюджета. 2017 г. банк закончил с убытком в 19,5 млрд руб., хоть и сократил его почти втрое, следует из отчетности по МСФО. В прошлом году государство влило в капитал банка 50 млрд руб., из них изначально в бюджет было заложено лишь 5 млрд руб. В 2018 г. банку скорее всего снова потребуется докапитализация. Впрочем, директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов говорит, что «проблемы банка формировались в течение длительного времени и достались Патрушеву по наследству».

Евгений Дитрих, министр транспорта

До назначения в 2015 г. первым замминистра транспорта Дитрих поработал в Минимуществе, Минэкономики, Федеральном дорожном агентстве, аппарате правительства, Ространснадзоре. Кандидатуру Дитриха на пост министра транспорта лоббировал, в частности, председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг, говорят несколько собеседников «Ведомостей». В Минтрансе Дитрих соблюдал субординацию, но был достаточно самостоятелен в принятии решений, говорит федеральный чиновник: он перспективный, амбициозный, сильный и авторитарный, а также системный человек. Среди достижений Дитриха, которые стали основанием для его повышения, один из источников «Ведомостей» называет строительство ЦКАД вокруг Москвы, введение в эксплуатацию системы «Платон» и проект «Безопасные качественные дороги», который улучшил ситуацию с дорогами в агломерациях, перечисляет он.

Сергей Чеботарев, министр по делам Северного Кавказа

Единственный новый член правительства, о котором почти ничего неизвестно. Очевидно, этого и требовала специфика его предыдущего места работы в кремлевской администрации: на посту заместителя начальника управления президента по международным и культурным связям с зарубежными странами он курировал отношения с непризнанными международным сообществом, но признанными Россией в 2008 г. независимыми государствами Абхазией и Южной Осетией.

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ

Кандидатуру Якушева мог пролоббировать мэр Москвы Сергей Собянин, говорят источники «Ведомостей» в городском и федеральном правительствах: 49-летний Якушев считается его соратником. Именно Якушев сменил Собянина на посту губернатора Тюменской области в 2005 г., когда того назначили руководителем администрации президента. Губернатор «нефтяного» региона Якушев считается тяжеловесом – в рейтинге влиятельности, составляемом Агентством политических и экономических коммуникаций, он на третьем месте после Собянина и главы Чечни Рамзана Кадырова. «Не следует преувеличивать связи Якушева с Собяниным, он давно уже оторвался от пуповины», – говорит знакомый Якушева. По его словам, Якушев не был заинтересован в переезде в Москву: он комфортно чувствовал себя и в Тюмени.

Евгений Зиничев, министр по чрезвычайным ситуациям

В первый раз в публичной политике безвестный дотоле Зиничев неожиданно появился в 2016 г., когда была назначен и. о. губернатора Калининградской области. До этого он недолгое время возглавлял областное управление ФСБ, а перед этим был, по разным сведениям, то ли адъютантом, то ли личным охранником Владимира Путина. Он был первым из сотрудников ФСО, которых президент отправил руководить регионами. Но, в отличие от Алексея Дюмина и Дмитрия Миронова, которые до сих пор возглавляют, соответственно, Тульскую и Ярославскую области, Зиничев не проработал на посту губернатора и трех месяцев. Но, несмотря на эту неудачу, после возвращения в Москву он получил весьма высокий пост заместителя директора ФСБ – то есть, по сути, остался в ближайшем кадровом резерве Путина. По словам политолога Евгения Минченко, Зиничев рассматривался как кандидат на пост руководителя ФСБ, поэтому его назначение в МЧС стоит рассматривать как неназначение директором ФСБ.

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии

«Прекрасно знает предмет, за дело, которым занимается, всегда по-настоящему болеет», – характеризует нового министра собеседник «Ведомостей» в одной из крупных энергетических компаний. Логика назначения Кобылкина министром природных ресурсов не удивляет: он всю жизнь проработал в нефтегазовом секторе, а кресло губернатора Ямало-Ненецкого административного округа могло лишь добавить ему необходимого опыта. Опыт работы с крупнейшими игроками у Кобылкина уже есть. «Роснефть», правда, в ЯНАО представлена незначительно, зато для «Газпрома» это «домашний» регион. Политолог Евгений Минченко говорит, что Кобылкин считается близким к бизнесмену и другу Владимира Путина Геннадию Тимченко, но «ухитрялся выстраивать хорошие отношения со всеми крупными игроками и был в хороших отношениях и с предправления «Роснефти» Игорем Сечиным, и с «Газпромом», и с братьями Ротенбергами».

Константин Носков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

На госслужбе с 2001 г. Занимал разные посты в Минэкономразвития, с 2008 г. - в аппарате правительства, где курировал департамент информационных технологий и связи, затем - руководитель Аналитического центра при правительстве РФ. Последние годы Носков практически в ежедневном режиме работал со всем аппаратом правительства, говорит член совета директоров Inoventica и экс-директор департамента государственной политики Минсвязи Виталий Слизень. Контактировал Носков и с Максимом Акимовым, который в новом правительстве назначен вице-премьером по связи и цифровизации. «Носков как руководитель дает подчиненным раскрыться. Он руководит работой, не докучая сотрудникам мелочными придирками и сосредотачиваясь на стратегических вопросах», – описывает Слизень стиль руководства нового министра.

Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока

Бывший губернатор Амурской области – один из самых молодых членов правительства (37 лет). Пришел во власть из структур «Русского угля», где дорос до директора филиала в Благовещенске. В 2014 г. выиграл выборы мэра Благовещенска. Возглавил область в 2015 г., после того как прежний губернатор Олег Кожемякин возглавил Сахалинскую область вместо арестованного и впоследствии осужденного Александра Хорошавина. Козлов известен активной деятельностью в соцсетях и вниманием к строительству моста через Амур в Китай. Имеет один из самых низких доходов среди губернаторов (2,3 млн руб. в 2017 г.) и занимал последнее место в майском рейтинге влиятельности губернаторов АПЭК. Политолог Евгений Минченко называет Козлова «абсолютно комфортным кандидатом» для вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Михаил Котюков, министр высшего образования и науки

Котюков - финансист по образованию и карьере. С 2002 г. в органах власти Красноярска, в 2007 г. - замгубернатора Красноярского края Александра Хлопонина. С 2010 г. работал в Минфине РФ, в 2012 г. стал замминистра финансов Антона Силуанова. В 2013 г. возглавил Федеральное агентство научных организаций – новую структуру, в ведение которой от Российской академии наук были переданы научные организации. На ФАНО и Котюкова неоднократно жаловались ученые, в том числе президенту Путину. В открытом «письме 100 академиков» в 2016 г. авторы обвинили ФАНО в провале реформы науки, безоглядном укрупнении научных институтов РАН, бюрократизации и претензиях на руководство научными исследованиями. В новой структуре правительства ФАНО не оказалось, но «научную» часть разделенного надвое Минобрнауки возглавил именно Котюков, который лишь расширил свои полномочия.

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