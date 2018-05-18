Политика / Безопасность и право

В аэропорту Гаваны после взлета разбился Boeing 737

На его борту были 107 человек
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Пассажирский лайнер Boeing 737 разбился после взлета из международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване, передает CNN. По данным телеканала, самолет принадлежал кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion. В то же время кубинское информагентство Prensa Latina сообщило, что самолет принадлежал мексиканской авиакомпании Damojh.

Как сообщает Cibercuba, самолет упал через несколько минут после взлета рядом с терминалом № 1. Самолет летел рейсом Гавана - Ольгин. По словам очевидцев, на месте падения возник большой огненный шар.

По информации AFP, на борту самолета были 104 пассажира. Журналист Rebel Radio Gabdiel Silva сообщил в Twitter, что помимо членов экипажа в Boeing 737 находились 107 человек. Официально их гибель не подтверждена.

На место ЧП прибыли машины скорой помощи и пожарные, передает CubaTV. Район падения самолета оцеплен. На место происшествия прибыл председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель.

Посольство России на Кубе поддерживает контакт с местными властями и пытается выяснить, были ли на борту самолета россияне, заявила «РИА «Новости» первый секретарь дипмиссии Надежда Сергиева. «Пока никаких деталей нет. Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося — были ли на борту российские граждане», — сказала она.

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