В аэропорту Гаваны после взлета разбился Boeing 737

На его борту были 107 человек

Самолет потерпел крушение после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти Wikipedia

Пассажирский лайнер Boeing 737 разбился после взлета из международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване, передает CNN. По данным телеканала, самолет принадлежал кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion. В то же время кубинское информагентство Prensa Latina сообщило, что самолет принадлежал мексиканской авиакомпании Damojh.

Как сообщает Cibercuba, самолет упал через несколько минут после взлета рядом с терминалом № 1. Самолет летел рейсом Гавана - Ольгин. По словам очевидцев, на месте падения возник большой огненный шар.

По информации AFP, на борту самолета были 104 пассажира. Журналист Rebel Radio Gabdiel Silva сообщил в Twitter, что помимо членов экипажа в Boeing 737 находились 107 человек. Официально их гибель не подтверждена.

#ÚltimaHora Primera foto del Boeing 737 de Cubana de Aviación siniestrado hace minutos, luego de partir del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. #cuba #lahabana @ReporteYa pic.twitter.com/FgcaWo0jVv — AeroNoticiasVE ⚠️ (@AeroNoticiasVE) 18 мая 2018 г.

На место ЧП прибыли машины скорой помощи и пожарные, передает CubaTV. Район падения самолета оцеплен. На место происшествия прибыл председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель.

Посольство России на Кубе поддерживает контакт с местными властями и пытается выяснить, были ли на борту самолета россияне, заявила «РИА «Новости» первый секретарь дипмиссии Надежда Сергиева. «Пока никаких деталей нет. Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося — были ли на борту российские граждане», — сказала она.