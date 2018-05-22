Составлен первый рейтинг эффективности мэров

Местной власти приходится решать множество болезненных проблем, испытывая финансовые трудности и ограничения Юрий Смитюк / ТАСС

Власти многих городов работают неудовлетворительно, следует из первого рейтинга эффективности управления в городских округах, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики. Эксперты оценивали ситуацию в январе – марте 2018 г. по двум блокам – политико-управленческому и социально-экономическому. Выборку составили все столицы субъектов и другие городские округа с населением более 300 000 человек. Первые места в рейтинге заняли Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону.

Местной власти приходится решать множество болезненных проблем, испытывая финансовые трудности и ограничения. Рейтинг не привязан к персоналиям ввиду применяемой во многих городах «двуглавой» схемы управления, но местная власть выглядит заметно хуже губернаторской, отмечают эксперты. Хотя столицы регионов с эффективными губернаторами нередко занимают высокие позиции и в рейтинге городов. При этом фактически нет городов, демонстрирующих стабильно высокие результаты по всем направлениям.

Ресурсы, которыми располагает городская власть, могут быть очень разными, объясняет директор АПЭК Дмитрий Орлов. Прямой зависимости от «одноглавой» и «двуглавой» систем тоже нет, это зависит от бюджетной политики и многих других факторов, добавляет он. В то же время отстающие города чаще всего имеют накопленные проблемы из-за неэффективности прежнего руководства, считают эксперты, – это прежде всего города, где недавно поменялась власть: Омск, Нижний Новгород, Владивосток, Махачкала. В числе аутсайдеров и города, где власть неэффективно пользуется своими ресурсами: Новосибирск (73-е место), Воронеж (66-е), Пермь (63-е).

«Единоличный мэр теперь не обязательно избран на прямых выборах», – напоминает политолог Александр Пожалов: число городов с «одноглавой» системой снова растет, так как центр дал регионам право ввести модель, где все управленческие функции сконцентрированы в руках руководителя, избранного депутатами по представлению конкурсной комиссии. Эта схема выгодна и губернаторам, и населению, а прежняя «двуглавая» система создавала неопределенность, какой из двух руководителей – сити-менеджер или глава муниципального образования из числа депутатов – за какую сферу отвечает, говорит эксперт: «Из исследования видно, что на высоких позициях в рейтинге находятся города, где местная власть стабильна, нет явно выраженных конфликтов с губернаторами, а градоначальники давно в должности. А высокий уровень конфликтности и нестабильности в городах в долгосрочной перспективе снижает эффективность управления. Поэтому одноглавая модель без прямых выборов будет и дальше распространяться».

Нельзя напрямую увязывать критерии демократичности избрания и эффективности: в рамках авторитарной модели избранный мэр может быть записан в «неэффективные» просто потому, что его будет пытаться душить губернатор, говорит политолог Аббас Галлямов. В долгосрочном плане система, построенная на избранных и подотчетных населению политиках, оказывается эффективнее, уверен он: «Попытка использовать любой политический конфликт как доказательство неэффективности – это отчасти лукавство. Противостояние демократически избранного мэра недемократически избранному губернатору в долгосрочном плане способствует улучшению качества системы».