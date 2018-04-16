Политика / Безопасность и право

В Волоколамске в выходные снова протестовали против свалки

В воскресенье было открыто «второе тело» полигона «Ядрово»
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В Подмосковье продолжаются мусорные протесты. В воскресенье жители Волоколамска заблокировали подъезд мусоровозов к полигону «Ядрово». Полиция задержала восемь человек, по сообщению «ОВД-инфо», но к вечеру их отпустили. В тот же день был открыт новый участок «Ядрово». Юрист Денис Кунаев говорит, что старую часть полигона обещали закрыть 14 апреля, а мусор завозить на новую и «люди, естественно, выступили против этого».

Мэр Волоколамска Петр Лазарев рассказал «Ведомостям», что открытие «нового тела» полигона беспокоит жителей: «Речь шла о закрытии старой части, новую должны были оставить для нужд города и района. Но мусор везут, как и везли, отовсюду. Народ переполошился. Я был там в 10 утра, там было около 50 человек, потом приехал ОМОН». В понедельник, по словам мэра, разбираться с ситуацией будут на специальном совещании.

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