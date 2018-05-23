В Кремле готовят новые губернаторские отставки

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В Якутии (на фото губернатор Егор Борисов) и Алтайском крае был самый высокий уровень протестного голосования на выборах президента - 2018: Владимир Путин получил там свои худшие результаты Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС

В июне в отставку могут уйти еще два губернатора – Егор Борисов (Якутия) и Александр Карлин (Алтайский край), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента. По закону губернаторские выборы должны быть назначены не позднее чем за 90 дней до единого дня голосования, т. е. не позже 10 июня, поэтому отставки произойдут уже после этого, чтобы у врио губернаторов было время до выборов 2019 г. Претендентом на пост главы Якутии может стать мэр Якутска Айсен Николаев, считает один из собеседников, на Алтайский край тоже будут рассматривать кого-то из местных чиновников.

В Якутии и Алтайском крае был самый высокий уровень протестного голосования на выборах президента - 2018: Владимир Путин получил там свои худшие результаты (соответственно 64,4 и 64,7% голосов), а кандидат от КПРФ Павел Грудинин – лучшие (27,3 и 23,7%). По словам человека, близкого к администрации, у Карлина и Борисова, по последним замерам, одни из самых низких рейтингов среди всех губернаторов: «Голосование за Грудинина в Якутии было голосованием против Борисова, а не против Путина: люди думали, что в таком случае Борисова быстрее уберут. По социологии видно, что и от Карлина, и от Борисова устали».