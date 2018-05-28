Почему Джузеппе Конте не смог сформировать кабинет министров Италии
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Когда буквально ниоткуда в итальянской политике всплыло имя неизвестного широкой публике профессора права, действующего адвоката Джузеппе Конте, журналисты отправились в его адвокатскую контору и остолбенели: на здании висел флаг России. Оказалось, в том же доме находится российский центр науки и культуры в Риме. Это не единственное забавное совпадение. Мэра городка, откуда родом Конте, зовут Леонардо Руссо. Его фамилию можно перевести не только как «ржавый», «рыжий» или «храплю», но и как «русский».
От нового премьера среди прочего ждут, что он попытается снять санкции с России. Это обещали поддержавшие его партии. Но рассуждения на эту тему натыкаются на другой вопрос: а стоит ли вообще чего-то ждать от нового премьера? Сенатор из оппозиционной левой Демократической партии Италии Андреа Маркуччи язвит: «Впервые в истории республики кандидата в премьер-министры низвели до роли пресс-секретаря» (цитата по NYT). История назначения Конте заставляет подозревать, что он не более чем марионетка.
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